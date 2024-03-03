به گزارش خبرگزاری مهر، برون‌سپاری فعالیت‌های سازمانی سازمان امور مالیاتی کشور که با هدف ارتقا بهره‌وری نظام مالیاتی و افزایش کارآمدی آن صورت می‌گیرد شامل واگذاری تمام یا بخشی از فعالیت‌های سازمانی قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت است. این اقدام موجب آسان‌تر شدن انجام امور مودیان، افزایش کارایی و کاهش هزینه‌های وصول مالیات می‌شود که دقت، سرعت و کیفیت بالاتر در انجام امور مالیاتی را به دنبال دارد.

بر اساس این شیوه‌نامه که در ۴ فصل و ۱۷ ماده تهیه و تدوین شده سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به‌استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را با لحاظ شرایط و ضوابط خاص به بخش غیردولتی واگذار کند.

منظور از بخش غیردولتی، «اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی یا مجامع حرفه‌ای و تشکل‌های صنفی» هستند که طبق قانون تشکیل شده اند. «اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت نظارت بخش غیردولتی» که در قالب «دفاتر یا باجه» و با داشتن مجوزهای قانونی فعالیت می‌کنند نیز جز بخش غیردولتی محسوب می‌شوند. این اشخاص با تنظیم تفاهم نامه یا گرفتن تاییدیه از سازمان امور مالیاتی، مجاز به ارائه خدمات مالیاتی برون‌سپاری شده خواهند بود.

لازم به ذکر است دریافت تاییدیه فعالیت برای ارائه خدمات مالیاتی منوط به دارا بودن فضای کاری و امکانات اداری و پرسنلی مناسب، دارا بودن مجوز فعالیت کسب یا کار معتبر از مراجع ذیربط، ثبت نام در نظام مالیاتی و ارائه مفاصا حساب مالیاتی و جلب همکاری کاربران آموزش دیده و داشتن مسئول فنی است.

شناسایی و واحد یابی مودیان؛ ابلاغ اوراق مالیاتی؛ تدوین محتوای آموزشی، برگزاری دوره‌های آموزشی، ارائه خدمات مشاوره مالیاتی به مودیان در محل ادارات کل امور مالیاتی و اجرای قرار کارشناسی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی از جمله فعالیت‌های قابل واگذاری به بخش غیردولتی هستند که به فعالیت‌های گروه اول موسوم‌اند. با توجه به پیچیدگی‌های قانونی این فعالیت‌ها، تمامی آنها (به استثنا ابلاغ الکترونیکی) صرفاً توسط مشاوران رسمی مالیاتی قابل ارائه هستند.

مواردی همچون ثبت نام مودیان در نظام مالیاتی، انجام فعالیت‌های مربوط به فرآیندهای دریافت و ثبت انواع اظهارنامه‌های مالیاتی، دریافت فهرست‌های مربوط به مالیات بر درآمد حقوق و مالیات‌های تکلیفی، انجام فعالیت‌های لازم به منظور واریز بدهی‌های مالیاتی و عوارض مربوط، اخذ گواهی‌ها و مفاصاحساب‌های مالیاتی از طریق سامانه‌های مالیاتی و تسلیم به مودی و آموزش، پاسخگویی و ارائه مشاوره مالیاتی از دیگر فعالیت‌های قابل واگذاری هستند که فعالیت‌های گروه دوم نامیده می‌شوند.

گفتنی است ارائه این خدمات به مودیان توسط کاربران آموزش دیده در دفاتر و باجه‌های بخش غیر دولتی که شرایط لازم را تأمین کنند و تاییدیه سازمان امور مالیاتی را گرفته باشند، امکان پذیر است. این دفاتر برای ارائه خدمات مذکور، علاوه بر کاربران آموزش دیده باید از حضور یک نفر مسئول فنی مالیاتی نیز استفاده کنند.