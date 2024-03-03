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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۵۵

یک مسوول در راه و شهرسازی زنجان:

محور قره پشتلو در زنجان تعریض و بهسازی می‌شود

محور قره پشتلو در زنجان تعریض و بهسازی می‌شود

زنجان-سرپرست معاونت مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی زنجان گفت: پیگیری‌های لازم برای شروع عملیات اجرایی تعریض و بهسازی محور قره پشتلو در دست اقدام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد خلیلی روز یکشنبه پروژه تعریض و بهسازی محور قره پشتلو در شهر زنجان اشاره کرد و افزود: تعریض و بهسازی این محور از مطالبات به حق مردم این منطقه است.

وی، با بیان اینکه اقدامات لازم برای تأمین اعتبار و شروع عملیات اجرایی بخشی از این محور به طول ۲۵ کیلومتر تا شهر ارمغانخانه در دست انجام است، اظهار داشت: در صورت تأمین اعتبار عملیات اجرایی این پروژه سال آینده شروع خواهد شد.

سرپرست معاونت مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی زنجان ادامه داد: هم اکنون فرآیند اخذ مجوز ماده ۲۳ موضوع قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با هدف تأمین منابع مالی از طریق سازمان برنامه و بودجه در دست انجام است.

خلیلی تاکید کرد: کارهای مربوطه و مستندات لازم تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده و موضوع در کمسیون مربوطه در دست بررسی است.

وی ابراز امیدواری کرد: با تصویب کمیسیون و اخذ مجوز ماده ۲۳ اعتبار لازم برای تعریض و بهسازی محور قره پشتلو تأمین شود و طی سال آینده بتوانیم این پروژه را پیمان سپاری کنیم.

کد مطلب 6045038

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