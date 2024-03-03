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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۴۱

علیرضا پاکدل:

تلاش می کنیم میزبان خوبی باشیم/ امیدوارم نوجوانان صعود کنند

تلاش می کنیم میزبان خوبی باشیم/ امیدوارم نوجوانان صعود کنند

رییس فدراسیون هندبال تیم های حاضر در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا را ناشناخته دانست و گفت: امیدوارم به عنوان سرگروه از گروه خودمان صعود کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی دهمین دوره مسابقات هندبال نوجوانان پسر قهرمانی آسیا و انتخابی دیدارهای جهانی که قرار است در سال آینده به میزبانی کشورمان برگزار شود، عصر امروز در سالن اجتماعات کمیته پارالمپیک برگزار شد و براساس آن تیم ایران در گروه نخست با تیم های هند و عراق هم گروه شد.

علیرضا پاکدل رییس فدراسیون هندبال گفت: امیدوارم میزبان خوبی برای این دوره از مسابقات باشیم. بعد از سه میزبانی در رویدادهای ساخلی و باشگاههای آسیا، کنفدراسیون هندبال آسیا همکاری خوبی با ما دارد. دور مقدماتی برای ما آسان است اما در مرحله دوم امیدوارم تیم ایران عملکرد خوبی داشته باشد.

رییس فدراسیون هندبال تاکید کرد: مسابقات نوجوانان هندوانه در بسته است و شناخت تیم ها از هم صفر است. در هر گروه قرار بگیریم در یک چهارم به مصاف قدرت‌ها می‌رویم و باید برای مقابله با همه تیم‌ها آماده باشیم.

وی در خصوص گروه بندی تیم ایران در مسابقات قهرمانی آسیا، گفت: عراق همیشه جز تیم‌های خوب است. هند تیم قدرت مندی نیست. در هر حال امیدوارم به عنوان سر گروه از گروه مان صعود کنیم.

پاکدل در خصوص وضعیت تیم بزرگسالان تاکید کرد: سازمان تیم‌های ملی در حال آسیب شناسی مسابقات اخیر است و بر اساس آن برای بزرگسالان تصمیم گیری می‌کنیم.
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زهرا محمدی فر 

کد مطلب 6045060

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