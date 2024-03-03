به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، وحید ایزدی معاون بهره‌برداری شرکت آب و نیرو افزود: نیروگاه‌های برق‌آبی که با استفاده از انرژی ناشی از پتانسیل آب ذخیره شده در پشت سدها، انرژی پاک و تجدیدپذیر تولید می‌کنند، سهم ۱۵ درصدی از ظرفیت کل برق کشور را در اختیار دارند.

وی افزود: در این میان نیروگاه‌های برق‌آبی احداث شده توسط شرکت آب و نیرو از ابتدای بهره‌برداری تاکنون با تولید انرژی ۲۰۵ میلیون مگاوات ساعت، ضمن کمک به حفظ پایداری شبکه برق کشور، به دلیل عدم مصرف سوخت‌های فسیلی در تولید انرژی و همچنین عدم انتشار گازهای گلخانه‌ای و جلوگیری از گرم شدن زمین، بالغ بر ۸ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی در چرخه اقتصادی کشور به همراه داشته است.

ایزدی یادآور شد: با این میزان منابع ارزی امکان احداث نیروگاه برق‌آبی با ظرفیت ده هزار مگاوات در کشور وجود دارد.

این گزارش حاکی است شرکت آب و نیرو به عنوان بزرگترین شرکت کارفرمایی در حوزه احداث سد و نیروگاه برق‌آبی، ضمن دارا بودن سهم ۷۵ درصدی ایجاد ظرفیت برق‌آبی در کشور، با وجود محدودیت تأمین منابع مالی و شرایط تحریمی کشور از همه ظرفیت‌های قانونی در جهت احداث و توسعه نیروگاه‌های برق‌آبی استفاده می‌کند.