بالاترین سطح مشارکت برگ زرینی درتاریخ حضور و حماسه مردم استان است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام آمده است: مردم فهیم و غیور استان کهگیلویه و بویراحمد، آفرین بر شما و حضور حماسی شما مردم غیرتمند استان در روز یازدهم اسفند در صحنه انتخابات. و مرحبا به شکوه و عزتی که برای استان آفریدید.

بالاترین سطح مشارکت در عرصه دفاع و صیانت از انقلاب با اقتدا به رهبر معظم انقلاب دام بقائه برگ زرینی در تاریخ حضور و حماسه شماست و یادآور ایام دفاع مقدس.

باشد که مسؤولان عالی نظام، قدر این امر را بدانند و دیگر اجازه توهین به آرا شما مردم عزیز را ندهند.

این آبرو و آبرو بخشیدن به کشور گوارا باد.

وظیفه خود می دانم ضمن قدر دانی از تمامی اقشار و اصناف و ایلات و عشایر مخصوصاً روحانیت محترم استان که نسبت به حقیر لطف کرده و اعتماد نمودند، از تمامی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی که در این حضور شکوهمند نقش داشتند، تقدیر می‌نمایم و برای عزیزانی که به مجلس شورای اسلامی راه یافتند، آرزوی موفقیت در مسؤولیت سنگینی که مردم بر دوش آنان گذارده‌اند، دارم.

برای همه عزیزانی که به شکل‌های مختلف نسبت به اینجانب از هیچ محبتی دریغ نورزیدند از خداوند متعال پاداش خیر و نیکو مسئلت می‌کنم.

لازم می دانم از حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای شیخ محمد هادی رحیمی صادق که با حضور کرامت مندانه، بستر را برای انتخابات مجلس خبرگان فراهم آوردند، تشکر نمایم. عزیزی که پیشینه علم و خدمت و اخلاقشان نوید آینده‌ای درخشان را می‌دهد.

در پایان از تمامی دست اندر کاران انتخابات در امور اجرا، نظارت و امنیت که زمینه را برای این مشارکت پرافتخار فراهم آوردند، قدردانی می‌کنم و قدرت و قوه برای خدمت را از پروردگار متعال می‌طلبم.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی با کسب ۳۱۵ هزار و ۶۷۸ رأی، ۹۵ درصد آرای صحیح مردم کهگیلویه و بویراحمد را برای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری کسب کرد.