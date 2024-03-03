به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله حیدر پور ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در اقلیم سردسیر پس از کاشت ارقام ماش علوفهای مراغه و گلشن فرسایش خاک ۸۰ درصد کاهش داشته است
وی بیان داشت: آبیاری اولیه و تکمیلی بهمنظور دستیابی به حداکثر عملکرد این گیاهان در شرایط خشکسالی و کمآبی، ضروری است.
حیدر پور اظهار داشت: استفاده از پوشش گیاهی یکی از ارزانترین و مناسبترین راههای حفاظت و کنترل فرسایش خاک است و در پژوهشی که توسط محققین این مرکز و بهمنظور بررسی اثر کشت دو رقم ماش علوفهای مراغه و گلشن بر میزان فرسایش خاک و تولید رسوب انجام گرفت، کاهش ۸۰ و ۹۳ درصدی میزان رسوب به ترتیب در سالهای اول و دوم در تیمار ماش مراغه مشاهده شد.
وی تصریح کرد: مناسبترین عمق کاشت سه تا پنج سانتیمتر بوده و کشت این ارقام با استفاده از بذرکار مرکب نیز امکانپذیر است.
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