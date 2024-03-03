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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۷:۵۱

رییس مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی منابع طبیعی کهگیلویه وبویراحمد:

ماش های علوفه‌ای فرسایش خاک را تا ۸۰ درصد کاهش می دهد

ماش های علوفه‌ای فرسایش خاک را تا ۸۰ درصد کاهش می دهد

یاسوج- رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: استفاده از ماش های علوفه‌ای در مناطق شیب‌دار که فرسایش‌پذیری بیشتری دارند، ۸۰ درصد فرسایش خاک را کاهش می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله حیدر پور ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در اقلیم سردسیر پس از کاشت ارقام ماش علوفه‌ای مراغه و گلشن فرسایش خاک ۸۰ درصد کاهش داشته است

وی بیان داشت: آبیاری اولیه و تکمیلی به‌منظور دستیابی به حداکثر عملکرد این گیاهان در شرایط خشک‌سالی و کم‌آبی، ضروری است.

حیدر پور اظهار داشت: استفاده از پوشش گیاهی یکی از ارزان‌ترین و مناسب‌ترین راه‌های حفاظت و کنترل فرسایش خاک است و در پژوهشی که توسط محققین این مرکز و به‌منظور بررسی اثر کشت دو رقم ماش علوفه‌ای مراغه و گلشن بر میزان فرسایش خاک و تولید رسوب انجام گرفت، کاهش ۸۰ و ۹۳ درصدی میزان رسوب به ترتیب در سال‌های اول و دوم در تیمار ماش مراغه مشاهده شد.

وی تصریح کرد: مناسب‌ترین عمق کاشت سه تا پنج سانتی‌متر بوده و کشت این ارقام با استفاده از بذرکار مرکب نیز امکان‌پذیر است.

کد مطلب 6045137

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