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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۴۵

امام جمعه بوشهر:

حماسه ۱۱ اسفند دشمن را ناکام کرد/ لزوم تلاش برای رفع مشکلات مردم

حماسه ۱۱ اسفند دشمن را ناکام کرد/ لزوم تلاش برای رفع مشکلات مردم

بوشهر- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با تاکید بر لزوم تلاش برای رفع مشکلات مردم گفت: حماسه ۱۱ اسفند دشمن را ناکام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر یکشنبه در نشست با فرماندهان مرزبانی استان بوشهر اظهار کرد: مردم با حضور گسترده و پرشور در انتخابات حماسه بزرگی را خلق کردند.

وی با قدردانی از خلق حماسه مردم در انتخابات ۱۱ اسفند خاطرنشان کرد: حضور پرشور مردم فهیم و قدرشناس در انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی سبب یأس و ناامیدی دشمنان و استکبار جهانی شد.

امام جمعه بوشهر تصریح کرد: مسؤولان ما قدر این مردم فهیم و قدرشناس را می‌دانند و برای رفع مشکلات آنان تلاش می‌کنند. این مجموعه به‌عنوان حافظان نظم و امنیت مرزها شجاعانه در حراست از مرزها و فعالیت می‌کنند.

صفایی بوشهری با اشاره به نقش مهم مرزبانان در عرصه‌های مختلف اظهار داشت: مرزبانان نماد عزت، افتخار، ولایت‌مداری و حافظان امنیت مرزهای ایران اسلامی هستند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به اینک ملت ایران در ناامیدی دشمنان نقش‌آفرینی می‌کنند گفت: امروز جمهوری اسلامی به برکت وجود رهبری آگاه، شجاع و مردمی ولایتمدار و همیشه در صحه توانسته به‌عنوان ام‌القری جهان اسلام منادی عدالت‌خواهی باشد.

سرهنگ ستاد یدالله شرفی فرمانده مرزبانی استان بوشهر، ضمن تبریک انتخاب آیت‌الله صفایی‌بوشهری در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در تهران گفت: حضور عالمی فرزانه و اندیشمند از خطه جنوب باعث خیر و برکت خواهد بود.

کد مطلب 6045184

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