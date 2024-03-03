به گزارش خبرنگار مهر، ژوزه مورایس، سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در نشست خبری پیش از مصاف با شمس‌آذر قزوین در جام حذفی با تاکید بر اینکه شرایط این مسابقه برای سپاهان متفاوت است، اظهار داشت: برای این مسابقه باید کارهای متفاوتی انجام بدهیم؛ از شرایط حریف آگاه هستیم و نتیجه لیگ را می‌دانیم و حریف ساده‌ای پیشرو ما نیست، در خانه مقابل هواداران هستیم، باید تمام تلاشمان را بکنیم که به فینال برسیم.

وی با بیان اینکه باید بازی جذابی انجام دهیم، ادامه داد: از هواداران می‌خواهم به ورزشگاه بیایند، شاید شرایط برای همه محیا نباشد اما تیم به حمایت نیاز دارد، با تمام مشکلات، با حضور هواداران می‌توانیم در کنار یکدیگر از پس مشکلات بربیاییم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان درباره بازیکنان تیم تصریح کرد: بعد از مسابقه با استقلال با برخی مشکلات برای بازیکنان روبه‌رو شدیم، فرشاد احمدزاده و محمدجواد حسین‌نژاد مصدومیت‌هایی دارند، محمد کریمی نیز در حال گذاراندن دوره نقاهت است، آریا یوسفی نیز مصدوم است.

مشکلات ما به رقیبان ما اعتماد به نفس داد

وی گفت: اگر به اتفاقات نگاه کنیم، لحظات خوبی نداشتیم، نمی‌خواهم به گذشته بازگردم زیرا به آینده نگاه می‌کنم، بازی بود که ۶ بازیکن نداشتیم یا گلی زدیم که داور قبول نکرد ما باید از پس این طوفان‌های اطراف تیم رها شویم.

مورایس با بیان اینکه همه تیم کیفیت لازم را دارد، فقط باید به آن‌ها اعتماد شود، عنوان کرد: ما با ترکیب خوبی لیگ را شروع کردیم و داشتیم می‌بردیم، بدون دلیل از اول به چهارم رفتیم همزمان این مشکل اتفاقات زیادی برای ما افتاد و تأثیرات منفی برای ما داشت و به سایر رقیبان ما در لیگ اعتماد به نفس داد تا با روحیه بهتر ادامه دهند، تیمی که لیاقت داشت به رده چهارم رسید و تیم‌های دیگر بالاتر رفتند اما اکنون باید کنار یکدیگر کار کنیم تا این مشکل تمام شود.

وی افزود: در بررسی ارزش تیم‌های ایرانی، استقلال، پرسپولیس و تراکتور بالاتر از ما هستند، اما ما جریمه شدیم! چرا فقط ما جریمه شدیم و کسی دیگر نباید جریمه می‌شد؟ می‌گویند، سپاهان باشگاه پولدار است اما مجتمع فولاد پولدار و موفق است.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان خاطرنشان کرد: از تمرین بعدی حضور هواداران آزاد است، بیایند و ببینند با چه شرایط زمین تمرین می‌کنیم که در لیگ سه یا چهار نمی‌بینیم، به سپاهان حمله کردند و این شرایط را برای ما ساختند.

وی افزود: می‌خواهم بدانم سایر باشگاه‌ها چه می‌کنند که با جریمه مواجه نمی‌شوند و در عوض ما فقط باید جریمه شویم، سپاهان مورد حمله قرار گرفت و امیدوارم از باشگاه‌ها درس بگیریم زیرا احساس می‌کنم فقط ما اشتباه کردیم!

مورایس بیان کرد: نمی‌توانم باور کنم با باشگاه سپاهان که برای رشد فوتبال و سازماندهی استعدادها تلاش می‌کند اینگونه رفتار شد.

هواداران در مورد بازیکنان خارجی اعتماد کنند

وی گفت: هواداران سپاهانی بدانند در تیم ما بازیکنان خوبی هستند، هر ۳ ماه یا ۶ ماه نمی‌توانیم بازیکن عوض کنیم، یک بازیکن خارجی یک ماه است به ما اضافه شده است که سرعت خوبی دارد و طبق نیاز وی را گرفتیم.

نباید خودمان مقابل خودمان قرار بگیریم!

سرمربی پرتغالی تیم سپاهان با تاکید بر اینکه علاقه دارد از طرفیت بازیکنان ایرانی لیگ استفاده کند، عنوان کرد: باید به بازیکنان ایرانی و کیفیتی که دارند اعتماد داشته باشیم؛ همه تیم سپاهان امروز با باشگاه قرارداد دارند و تا زمانی که پیراهن این تیم را می‌پوشند باید از آن‌ها حمایت شود تا بتواند بهترین عملکرد را نشان دهند؛ نباید خودمان مقابل خودمان قرار بگیریم!

وی با تاکید بر اینکه شرایط برای سپاهان ساده نبوده است، گفت: باید برای بهبود شرایط بجنگیم و نباید پا پس بکشیم، هیچ سیستمی نیست که بدون اشتباه پیش برود اما اگر همه همکاری کنند و همبستگی حفظ شود، می‌توانیم از پس مشکلات بر آمده و از شرایط سخت فعلی رها شویم.

سرمربی تیم سپاهان تصریح کرد: این بازیکنان و نیمی که دیدید، برابر بهترین ترکیب آسیا بازی کردند و داشتند می‌بردند؛ الهلال سپاهان را فقط ۱۰ نفره برد؛ ما یک بازیکن خارجی داشتیم اما تیم مقابل پر از بازیکنان خارجی با تحربه و ملی‌پوشان زیاد بود.

وی اضافه کرد: کیفیت بازیکنان ایرانی خیلی خوب است فقط باید به آن‌ها اعتماد شود؛ شرایط ما برای جذب بازیکنان شاخص دنیا مشخص است؛ آن‌ها را نمی‌توانیم به ایران بیاوریم، باید به بازیکنان ایرانی اعتماد کنیم و من مطمئن هستم روزی می‌آید که تیم‌های مختلف به دنبال بازیکنان ایرانی هستند.

مورایس بیان کرد: علی اصغر اعرابی بازیکن فوق‌العاده‌ای است او فقط کم تجربه است و باید به ظرفیت بالای او توجه شود؛ او امروز از بسیاری از بازیکنان لیگ برتر بهتر است.

وی افزود؛ ما در سپاهان به دنبال بازیکنی هستیم که در زمین زندگی‌اش را بگذارد و تا زمانی که بازیکن خارجی این را به ما اثبات نکند، آن را به اینجا نمی‌آوریم!

با وجود بازیکنان فعلی به مدافع نیاز نداریم

وی درباره وضعیت خط دفاعی سپاهان و ضعف موجود در این خط افزود: وقتی پیرامون دفاع صحبت می‌کنیم باید به کل حالت تدافعی تیم نگاه کنیم، آریا یوسفی یکی از مدافعان خوبی است که متأسفانه الان مصدوم است اما با این وجود سپاهان بازیکنانی مثل دانشگر، یزدانی، محمدی، نورافکن و حتی دابو را دارد که می‌توانند در خط دفاع به ما کمک کنند پس من فکر نمی‌کنم به مدافع نیازی داشته باشیم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان با اشاره به بازگشت نورافکن از دام مصدومیت خاطرنشان کرد: پیش از این فقط جایگزینی برای میلاد زکی‌پور در سمت چپ خط دفاعی نداشتیم که بازگشت نورافکن مشکل ما حل شده است؛ ما در سپاهان بازیکنانی داریم که ظرفیت دارند در پست‌های مختلف بازی کنند.