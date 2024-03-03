جمشید قائم مقام شامگاه یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران گفت: اقدامات خوبی در کشاورزی آزادشهر و رامیان انجام شده و این حوزه نگاه اول کاری ام خواهد بود.

وی اظهار کرد: گیاهان دارویی و ایجاد زنجیره آن از تولید تا صادرات از دیگر اهداف تدوین شده است.

قائم مقام به ظرفیت‌های حوزه انتخابیه خود اشاره کرد و افزود: صادرات محصولات یکی از موضوعاتی است که به ارتقا اقتصاد این منطقه کمک شایانی خواهد داشت.

وی تاکید کرد: عامل موفقیت ما همراهی مردم است که با هدایت رهبران اجتماعی در منطقه و استفاده از ظرفیت‌های بومی می‌توان اقدامات خوبی را شاهد بود.

قائم مقام گفت: از حضور با شکوه مردم در انتخابات ۱۱ اسفند ماه تقدیر و تشکر داریم.