اعزام ۱۲۰۰ مبلغ طی ماه مبارک رمضان به نقاط مختلف خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی صبح سه شنبه به خبرنگاران بابیان اینکه یکی از مهم‌ترین اقدامات اداره کل تبلیغات اسلامی در ماه مبارک رمضان پیش رو اعزام مبلغ باهدف پرداختن به مسائل جامعه با اتکا بر فرهنگ و اندیشه تابناک قرآنی است، اظهار کرد: امسال این امر در قالب اعزام مبلغ. و فعال کردن حلقه‌های میانی و گروه‌های مختلف مردمی خواهد بود که با توجه به تقارن نیمی از ماه رمضان با عید نوروز و حضور گسترده مبلغین بومی (ساکن قم و مشهد) در استان ونیز روحانیون مستقر و طرح هجرت وائمه جماعات مساجد آمار به بیش از ۱۲۰۰ نفر برسد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: فعالیت‌های تبلیغی ماه مبارک رمضان در قالب ۱۲ کارگروه موضوعی ویژه طرح زمدگی با آیه‌ها پیگیری خواهد شد.

سالاری مکی با عنوان اینکه اجرای «طرح آیه‌های زندگی» به‌عنوان حلقه وصل همه فعالیت‌های قرآنی در ماه مبارک رمضان پیش رو می‌باشد با هماهنگی‌های انجام شده با همه مجموعه‌های مختلف یک حرکت هم افزای ملی و استانی ان شاء الله شکل خواهد گرفت.

وی از مردم به‌خصوص شوراهای اسلامی و دهیاران روستاهای خراسان جنوبی خواست اگر نیاز به مبلغ در ماه مبارک رمضان دارند، به ادارات تبلیغات اسلامی در شهرستان‌ها مراجعه و درخواست خود را هر چه زودتر ارائه کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بابیان اینکه در ماه مبارک رمضان امسال در خیلی از مساجد خراسان جنوبی جلسات جز خوانی قرآن کریم برگزار خواهد شد، یادآور شد: در این جلسات علاوه بر قرائت قرآن، به موضوع تدبر در قرآن پرداخته خواهد شد.

سالاری مکی افزود: انتظار است حتی‌الامکان جلسات جز خوانی قرآن کریم برای استفاده بیشتر عموم در مساجد و هیئات مذهبی برگزار شود.