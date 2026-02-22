حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در آستانه ماه رمضان، خراسان جنوبی شاهد برپایی نمایشگاه قرآن کریم، محافل انس با قرآن در مساجد، و فعالیت‌های گسترده مؤسسات قرآنی و نهادهای مردمی است.

وی افزود: یکی از جلوه‌های ویژه امسال، رزمایش بزرگ قرآنی در تمامی شهرستان‌هاست که با محوریت شهرداری‌ها و معاونت عمرانی استانداری برگزار می‌شود و اجتماع گسترده قرآنیان، تکریم پیشکسوتان قرآنی و اجرای محافل متنوع را دربر دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی به فعالیت‌های محتوایی و آموزشی نیز اشاره کرد و گفت: برگزاری کارگاه‌های تدبر در قرآن با محور «نقش قرآن در سبک زندگی» از دیگر برنامه‌های گسترده بوده تا درک عمیق‌تریکاهیم قرآنی در میان آحاد جامعه تقویت شود.

وی افزود: رویکرد امسال برنامه‌ها مردمی‌تر از گذشته است و علاوه بر برپایی برنامه‌های قرآنی، طرح‌هایی نظیر افطار علوی با حضور هیئت‌های مذهبی و گروه‌های مردمی در مساجد و فضاهای عمومی اجرا می‌شود.

حجت‌الاسلام سالاری‌مکی همچنین از برنامه‌های محتوایی استان در حوزه قرآن و رسانه خبر داد و گفت: امسال برنامه جمع‌خوانی دانش‌آموزی قرآن کریم از ۶ شهرستان استان به‌صورت سراسری پخش می‌شود که هدف آن ترویج انس با قرآن و تعمیق بصیرت دینی در نسل نوجوان است.

وی افزود: در دهه اول ماه مبارک رمضان، حدود ۵ هزار جلد قرآن کریم به مساجد، روستاها و محافل قرآنی اهدا خواهد شد و این اقدام در راستای تکریم و تعظیم کلام‌الله مجید انجام می‌گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به طرح ملی «سفیران آیه‌ها» گفت: این طرح فرصتی است برای همه علاقه‌مندان به فعالیت‌های قرآنی تا به عنوان خادم و مروج قرآن در ماه مبارک رمضان نقش‌آفرینی کنند.

وی بیان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سایت «سفیر آیه‌ها» ثبت‌نام کرده و ایده‌های قرآنی خود را برای اجرا در استان ارائه دهند تا بستر گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه بیش از پیش فراهم شود.