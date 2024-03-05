اولویت پلیس راهور کاهش تصادفات است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا در ادامه هجدهمین همایش سراسری مدیران و رؤسای پلیس راهور فراجا گفت: نشست امروز به منظور بررسی عملکرد سال گذشته پلیس راهور و بررسی طرح‌های بزرگ ترافیکی نوروز ۱۴۰۲ و چشم‌انداز برنامه‌های آتی برگزار شده است. در جمع امروز بیش از ۹۰۰ نفر از فرماندهان پلیس راهور فراجا حضور دارند که به شما عزیزان خیرمقدم عرض می‌کنم.

رئیس پلیس راهور فراجا افزود: با همه دوستان این میثاق و عهد را بسته‌ایم تا بر اساس فرمایشات حضرت آقا در خصوص انجام کارهای بزرگ و تحولات جدید در سال ۱۴۰۳ بتوانیم برنامه‌های دولت و فرماندهی انتظامی را در خصوص نظم ترافیکی به منظور کاهش تصادفات و جانباختگان و مجروحین اجرایی کنیم.

حسینی گفت: در برنامه‌ریزی‌های ما مشخص شد برای کاهش تصادفات نیازمند آمادگی کامل تمام نیروهای پلیس هستیم که تمام مأموران ما به آن مشرف هستند و باید از همه مؤلفه‌های محیط استفاده کنند تا بتوانند به درستی و هوشمندانه با استفاده از فرصت‌ها و امکاناتشان مانند یک محافظی در برابر آسیب‌های تهدیدکننده جان مردم باشیم.

رئیس پلیس راهور فراجا افزود: بر اساس یک مدل منطقی و درست در سال جدید با برون سپاری بخشی از تصدی گری‌ها تلاش می‌کنیم بدون اینکه باری برای دولت و مردم داشته باشیم به تمام اهدافمان برسانیم و امیدوارم مجموعه این تدابیر منجر شود تا در سال آینده افتخار کنیم که در گام اول توانستیم در کاهش آمار تصادفات تأثیرگذار باشیم.