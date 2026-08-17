۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی در میبد توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه استان یزد، حمیدرضا فرزانگان در نشست کمیته برنامه‌ریزی شهرستان میبد که با حضور فرماندار ویژه و جمعی از مدیران اجرایی برگزار شد، با تشریح شاخص‌های توزیع بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: با تکیه بر الزامات قانونی بودجه سال ۱۴۰۵، تلاش کردیم منابع موجود را به شکلی هدفمند و با اولویت‌بندی نیازهای اساسی شهرستان تخصیص دهیم.

وی با اشاره به رویکرد تحولی در تقسیم بودجه افزود: در این مرحله، بیشترین سهم اعتبارات بر اساس اولویت‌های توسعه‌ای، به دستگاه‌های فعال در حوزه‌های آب، راه، آموزش عالی و دانشگاه‌ها، مسکن و همچنین حوزه بهداشت و درمان اختصاص یافته است.

دبیر کمیته برنامه‌ریزی شهرستان میبد در ادامه به فرآیند اجرایی این تخصیص اشاره کرد و گفت: پس از جمع‌بندی نهایی، ابلاغ اعتبارات به دستگاه‌های اجرایی انجام خواهد شد تا فرآیند مبادله موافقت‌نامه‌های عمرانی به‌منظور آغاز عملیات اجرایی و یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در سریع‌ترین زمان ممکن در دستور کار قرار گیرد.

فرزانگان در بخش دیگری از سخنان خود، نسبت به پایان مهلت قانونی هزینه‌کرد اعتبارات سال ۱۴۰۴ هشدار داد و تصریح کرد: تنها یک ماه تا پایان مهلت قانونی برای هزینه‌کرد اعتبارات عمرانی سال گذشته باقی مانده است؛ لذا مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با پیگیری مجدانه و رفع موانع احتمالی، از فرصت باقی‌مانده برای جذب کامل اعتبارات و پیشبرد پروژه‌ها بهره حداکثری ببرند.

نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با ابراز امیدواری نسبت به ارتقای زیرساخت‌های میبد خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارت مستمر بر روند پروژه‌ها، شاهد شتاب در شاخص‌های عمرانی و رفاهی شهرستان باشیم.

دبیر کمیته برنامه‌ریزی شهرستان میبد، از توزیع مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار در قالب ۱۹ فصل عمرانی برای پروژه‌های این شهرستان خبر داد و بر لزوم تسریع در اجرای طرح‌ها تأکید کرد.