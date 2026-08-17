دانشگاه علوم پزشکی تهران میزبان مرحله نهایی بخش معارفی جشنواره قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محمد ملک‌محمدی، مدیر مرکز فرهنگی قرآن و عترت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به میزبانی این دانشگاه از مرحله نهایی بخش معارفی سی‌امین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت گفت: خدا را شاکریم که برای چندمین سال متوالی توفیق میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران از بخش معارفی جشنواره قرآن و عترت اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور فراهم شده است.

وی افزود: این مرحله از جشنواره از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ روز ۲۵ مردادماه برگزار شد و برگزیدگان مرحله مقدماتی از مناطق مختلف کشور در دانشگاه علوم پزشکی تهران حضور یافتند.

ملک‌محمدی ادامه داد: علاوه بر شرکت‌کنندگان استان‌های گیلان و البرز، جمعی از اساتید، کارکنان و دانشجویان برگزیده از سایر استان‌ها نیز در این آزمون حضور داشتند و دانشگاه علوم پزشکی تهران میزبان این عزیزان بود.

برگزاری مرحله نهایی بخش معارفی در هشت رشته

مسعود وادی‌پور، رئیس اداره تبلیغ و ترویج مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت و ناظر سی‌امین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت نیز درباره نحوه برگزاری این جشنواره اظهار کرد: سی‌امین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت همانند سال‌های گذشته در مجموعه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و سازمان‌ها و نهادهای وابسته به وزارت بهداشت برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این جشنواره در بخش‌های مختلف برگزار می‌شود، گفت: در سی‌امین دوره جشنواره، بیش از ۱۱ بخش و بیش از ۷۰ رشته برای شرکت اساتید، کارکنان و دانشجویان پیش‌بینی شده است.

وادی‌پور با اشاره به برگزاری مرحله نهایی بخش معارفی افزود: ثبت‌نام این جشنواره از دی‌ماه سال گذشته آغاز شد و شرکت‌کنندگان پس از پشت سر گذاشتن مراحل مختلف، شامل مرحله دانشگاهی و مرحله مقدماتی کشوری، به مرحله نهایی راه یافتند.

رئیس اداره تبلیغ و ترویج مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: در بخش معارفی این جشنواره هشت رشته پیش‌بینی شده است که آزمون مرحله نهایی آن طبق برنامه زمان‌بندی برگزار و به پایان خواهد رسید.