  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۷

رایزنی تلفنی وزیران خارجه پاکستان و ترکیه درباره تحولات منطقه

رایزنی تلفنی وزیران خارجه پاکستان و ترکیه درباره تحولات منطقه

وزرای خارجه پاکستان و ترکیه در تماسی تلفنی توافق کردند که گفتگو و دیپلماسی همچنان بهترین مسیر برای رسیدگی به چالش‌های منطقه‌ای و تقویت صلح و ثبات است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه پاکستان، وزرای خارجه پاکستان و ترکیه در تماسی تلفنی توافق کردند که گفتگو و دیپلماسی همچنان بهترین مسیر برای رسیدگی به چالش‌های منطقه‌ای و تقویت صلح و ثبات است.

محمد اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، تلفنی گفتگو کرد.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، در این گفت‌وگوی تلفنی، دو وزیر امور خارجه درباره تحولات اخیر منطقه رایزنی و بر تعهد خود برای تقویت هرچه بیشتر همکاری‌ها در زمینه‌های مورد علاقه و منافع مشترک تأکید کردند.

وزیران خارجه پاکستان و ترکیه همچنین توافق کردند که گفتگو و دیپلماسی همچنان بهترین مسیر برای رسیدگی به چالش‌های منطقه‌ای و تقویت صلح و ثبات است.

کد مطلب 6919222

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه