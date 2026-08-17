رایزنی تلفنی وزیران خارجه پاکستان و ترکیه درباره تحولات منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه پاکستان، وزرای خارجه پاکستان و ترکیه در تماسی تلفنی توافق کردند که گفتگو و دیپلماسی همچنان بهترین مسیر برای رسیدگی به چالشهای منطقهای و تقویت صلح و ثبات است.
محمد اسحاق دار، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه پاکستان با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، تلفنی گفتگو کرد.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، در این گفتوگوی تلفنی، دو وزیر امور خارجه درباره تحولات اخیر منطقه رایزنی و بر تعهد خود برای تقویت هرچه بیشتر همکاریها در زمینههای مورد علاقه و منافع مشترک تأکید کردند.
وزیران خارجه پاکستان و ترکیه همچنین توافق کردند که گفتگو و دیپلماسی همچنان بهترین مسیر برای رسیدگی به چالشهای منطقهای و تقویت صلح و ثبات است.
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