به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، چین روز دوشنبه پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دستور کاهش قابل توجه رزمایش‌های نظامی سالانه با کره جنوبی را صادر کرد، خواستار حل و فصل سیاسی بین دو کره شد.

لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در پکن به خبرنگاران گفت: حفظ صلح و ثبات در شبه جزیره (کره) و ترویج راه‌حل سیاسی برای مسئله شبه جزیره به نفع هر دو طرف است.

لین در حال پاسخ به سوالاتی در مورد بیانیه ترامپ در مورد رزمایش مشترک سپر آزادی اولچی - یک رزمایش نظامی مشترک توسط کره جنوبی و سربازان آمریکایی که طبق برنامه از روز دوشنبه آغاز شد - بود.

این رزمایش در بحبوحه تنش‌های جدید با کره شمالی و همچنین تلاش سئول برای بازپس‌گیری کنترل عملیاتی زمان جنگ از واشنگتن آغاز شد که بیش از ۲۸۵۰۰ سرباز را تحت یک پیمان دفاعی در کره جنوبی مستقر کرده است.

به گزارش یونهاپ نیوز، پیونگ یانگ مدت‌هاست که این رزمایش‌ها را به عنوان تمرین‌هایی برای جنگ محکوم کرده است.

ترامپ روز یکشنبه گفت که به پیت هگست، وزیر جنگ دستور داده است که این رزمایش‌ها را کاهش دهد و به هزینه آنها و رابطه‌اش با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی اشاره کرد.

ترامپ در تروث سوشال نوشت: بر اساس رابطه بسیار خوبم با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی از این واقعیت که ایالات متحده مدت‌ها پیش موافقت کرده است که در رزمایش‌های نظامی مشترک با کره جنوبی شرکت کند، راضی نیستم.

او گفت که این رزمایش‌ها پرهزینه بوده‌اند و سیگنالی کاملاً نامناسب و خصمانه به پیونگ یانگ ارسال کرده‌اند و افزود که برای لغو کامل آنها خیلی دیر شده است.

بیانیه ترامپ پس از آن منتشر شد که لی جائه میونگ، رئیس جمهور کره جنوبی شنبه گذشته خواستار مذاکرات مستقیم با کره شمالی برای پایان رسمی جنگ کره شد.

جنگ کره در سال ۱۹۵۳ با آتش‌بس به جای پیمان صلح پایان یافت و دو کره از نظر فنی تاکنون در جنگ بوده‌اند.