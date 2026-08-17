به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس حقیقی نیا در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی اعلام مفقودی یک کودک ۱۰ ساله در جنگلهای یکی از بخشهای شهرستان تالش، بلافاصله موضوع بهصورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، بررسیهای میدانی و گشتزنیهای مستمر در منطقه، موفق شدند محل حضور این کودک گمشده را در کمتر از یک ساعت شناسایی کنند و او را در سلامت کامل به آغوش خانوادهاش بازگردانند.

فرمانده انتظامی تالش با قدردانی از همکاری اهالی محلی و سرعت عمل نیروهای پلیس، تأکید کرد: آمادگی کامل برای مقابله با حوادث مشابه و پاسخگویی سریع به درخواستهای مردمی از اولویتهای اصلی نیروی انتظامی است و از شهروندان خواست در صورت بروز هرگونه حادثه، موضوع را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.