نیاز به ساخت ۳۶۰۰ کلاس درس برای جبران کمبود فضای آموزشی در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، بابک ممبینی پیش از ظهر امروز دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: در نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان، رسانه را تنها انعکاس دهنده خبر نمی دانیم بلکه برای ما همکار فکری است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان با اشاره به سفر رئیس جمهور در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ به خوزستان گفت: در این سفر نهضت توسعه عدالت آموزی با دستان رییس‌جمهور خشت گذاری شد.

وی با بیان اینکه پروژه ها در خوزستان براساس سرانه آموزشی تعریف شده است، تصریح کرد: سرانه آموزشی در استان ۴.۹ مترمربع بوده که نسبت به کشور ۵.۵۹ متر مربع کمبود وجود دارد لذا نیاز به ساخت ۸۰۰ هزار مترمربع در قالب ۵۹۴ مدرسه و سه هزار و ۶۰۰ کلاس درس است تا کمبود فضا جبران شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا مهرماه یک هزار و ۱۰۰ کلاس در قالب نهضت عدالت آموزشی تحویل داده خواهد شد که طی مدت باقیمانده ۵۵۰ کلاس در قالب ۱۴۱ مدرسه تحویل خواهد شد.

ممبینی عنوان کرد: جنگ تحمیلی رمضان چند روز پس از انتصاب بنده رخ داد که این مساله کارها را با چالش و تاخیر مواجه کرد لذا مسیر سختی پیش رو داریم.

وی با اشاره به تخصیص اعتبارات بیان کرد: در سال های گذشته ۱۰۰ درصد اعتبارات تخصیص داده شده بود اما امسال با توجه به شرایط موجود تنها ۵۰ درصد تخصیص صورت گرفت با این وجود به تعهدات خود عمل خواهیم کرد؛ برای طرح نهضت عدالت آموزشی طبق برآوردها ۱۰ همت نیاز است که بخشی از آن تامین شده اما کافی نیست و نیاز به مشارکت خیران است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان اظهار کرد: بنده متعهد می شود در حوزه تخصیص منابع به شهرستان ها اعم از مالی و تجهیزاتی، توزیع عادلانه صورت گیرد، همچنین شهرستان هایی که مغفول مانده بودند دیده شوند.

به گفته ممبینی، ۸۵ درصد پروژه های نوسازی مدارس خوزستان با مشارکت خیران مدرسه ساز به سرانجام می رسد.

وی بیان کرد: نمی توانیم همه مشکلات را به تنهایی حل کنیم اما در حد توان خود در راستای حل مشکلات گام خواهیم برداشت.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان در خصوص طرح شهید عجمیان گفت: در قالب این طرح باید ۸۰۰ مدرسه و پنج هزار کلاس درس ساخته شود که پروژه ها فعال هستند و تا پایان شهریور ماه انجام خواهند شد.

ممبینی با بیان اینکه در ۶ ماه نخست سال تحویل پروژه های مهر برای نوسازی مدارس اولویت دارد، تصریح کرد: در ۶ ماه دوم باید برای حل مشکلات و دیگر برنامه ریزی صورت گیرد و پروژه های برزمین مانده را فعال کرد.

وی افزود: بخش عمده پروژه‌هایی که راکد بودند از وضعیت بلاتکلیفی خارج شده‌اند و حدود ۹۵ درصد پروژه‌های این بخش از حالت بدون قرارداد یا راکد خارج و وارد فرایند اجرایی شده‌اند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان به خسارت های وارد شده ناشی از جنگ تحمیلی اشاره و عنوان کرد: در این ایام ۱۳۹ مدرسه آسیب دیدند که از این تعداد ۱۲۵ مدرسه بازسازی شد.