طرح بازرسی عیدانه استاندارد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه طرح عیدانه برای از ۲ ابزار جدید و پیشرفته که دارای ویژگی‌هایی از جمله یک ابزار فرم ساز که به بازرسان امکان می‌دهد فرم‌های بازرسی را به صورت آنلاین و آفلاین ایجاد، ویرایش و ارسال کنند. این ابزار باعث می‌شود که فرم‌های کاغذی حذف شوند و به جای آن فرم‌های الکترونیکی مورد استفاده قرار گیرند، همچنین فرم‌ها به صورت بر خط و به لحظه به مدیران ارسال شوند و نیازی به ذخیره و انتقال فیزیکی آن‌ها نباشد.

همچنین فرم‌ها به صورت چند رسانه‌ای است و از عکس، صدا و فیلم پشتیبانی می‌کنند. فرم‌ها دارای معیارهای ارزیابی و نمره‌دهی مشخص هستند تا بازرسان بتوانند به راحتی امتیاز خود را به هر مورد اعلام کنند ضمن اینکه فرم‌ها به صورت خودکار به ابزار داشبورد ساز ارسال می‌شوند و داده‌های بازرسی در آن ابزار قابل مشاهده و تحلیل باشند.

این سامانه یک ابزار داشبورد ساز که به مدیران امکان می‌دهد داده‌های بازرسی را به صورت تعاملی و خلاقانه مشاهده، تجزیه و تحلیل کنند. این ابزار باعث می‌شود که داده‌ها از منابع مختلف جمع‌آوری و یکپارچه شوند و نیازی به وارد کردن داده‌ها به صورت دستی نباشد همچنین داشبوردها با استفاده از نمودارها، گراف‌ها و متن‌های قابل خواندن ایجاد شوند و مدیران بتوانند به راحتی از وضعیت کلی و جزئی خدمات آگاه شوند.

داده‌ها به صورت دینامیک و به لحظه بروز می‌شوند تا مدیران بتوانند از تغییرات و روندهای موجود در خدمات مطلع شوند، داشبوردها با سایر مدیران و ذی‌نفعان به اشتراک گذاشته شوند و از ارتباط و همکاری بین آنها برای بهبود کیفیت خدمات استفاده شود همچنین داشبوردها دارای یک بخش برای تأیید ارزیابی‌های انجام شده توسط رده‌های سازمانی مختلف باشند و مدیران بتوانند نظرات و پیشنهادات خود را در مورد خدمات ارائه دهند.

این ۲ ابزار به سازمان ملی استاندارد کمک می‌کنند تا بازرسی‌های خود را به صورت کارآمد، دقیق و شفاف انجام دهد و به بهبود کیفیت خدمات در کشور بپردازد.

طرح مردم دار برای رسیدگی به تخلفات

شهروندان می‌توانند با مراجعه به سامانه «مردم دار» به نشانی https://۱۵۱۷.inso.gov.ir گزارش مربوط به تخلفات کیفی در حوزه کالا، خدمات و نهادهای ارزیابی انطباق را اطلاع دهند.

سامانه مردم‌دار بستر الکترونیکی رسیدگی به گزارشات، درخواست‌ها و نظرات شهروندان، برای دادخواهی مردم در کیفی‌گرایی محصولات و خدمات است.

شهروندان می‌توانند گزارش مربوط به تخلفات در حوزه کالا، خودرو، خدمات (آسانسور، تجهیزات تفریحی، جایگاه سوخت)، نهادهای ارزیابی انطباق و همچنین انتقادات و پیشنهادات خود را به صورت غیرحضوری به اطلاع متولیان امر رسانده و ارتقای کیفیت زندگی خود را مطالبه کنند.

درگاه الکترونیکی مردم دار به نشانی فوق این امکان را برای شهروندان فراهم آورده تا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با الصاق عکس، ویدئو یا صدا در حوزه‌های مخلتف از طریق شماره تماس ۱۵۱۷ یا شماره پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ثبت و پیگیری کنند.