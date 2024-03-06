به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، آناتولی آنتونوف، سفیر مسکو در واشنگتن می‌گوید که برخورد نظامی روسیه و ناتو در اروپا محتمل است.

وی با اشاره به اظهارات اخیر سران برخی کشورهای اروپایی از جمله امانوئل ماکرون، رییس جمهور فرانسه درباره احتمال اعزام نیروی زمینی از کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به اوکراین، گفت: چنین سناریویی بدون تایید آمریکا قابل اجرا نیست.

دیپلمات ارشد روس تاکید کرد: اساساً، ما با خطر برخورد مستقیم میان نیروهای مسلح روسیه و ناتو در شمال اروپا مواجه هستیم.

آنتونوف به درز فایل صوتی مکالمه افسران ارشد ارتش آلمان درباره تامین سلاح برای اوکراین جهت حمله به پل کریمه نیز اشاره کرد و گفت: آمریکا و دست‌نشانده‌هایش در ناتو هر روز بیشتر و بیشتر در اعماق «پروژه اوکراینی» فرو می‌روند.

نیکلای کورچونوف، سفیر غیرمقیم وزارت خارجه روسیه در شورای همکاری شمالگان، تاکید کرده بود که پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو به نظامی‌سازی هرچه بیشتر منطقه شمالگان منجر خواهد شد.