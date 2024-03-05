به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، با شهادت خبرنگاری دیگر در غزه، تعداد شهدای خبرنگار در غزه باز هم افزایش یافت.

«محمد سلامه»، خبرنگار فلسطینی در بمباران خانه‌ای در دیر البلح در مرکز نوار غزه توسط اشغالگران اسرائیلی به شهادت رسید.

با شهادت این خبرنگار، شمار شهدای رسانه از آغاز جنگ در غزه در هفتم اکتبر به ۱۳۳ نفر افزایش یافت.

از سوی دیگر، «اسامه حمدان» از رهبران ارشد حماس در سخنانی تاکید کرد که دشمن هیچیک از اهداف خود را محقق نکرده، بلکه چهره آن روز به روز بیشتر تخریب می‌شود.

این مقام حماس درباره آتش بس در غزه نیز گفت: «طی دو روز گذشته رویکرد و نگرش خود را ارائه دادیم و بر شروط خود برای آتش‌بس تاکید کردیم. بر ضرورت آتش‌بس، خروج کامل صهیونیست‌ها از نوار غزه و بازگشت آوارگان به خانه‌های خود تاکید داریم.»

به گفته حمدان، دشمن همچنان در برخورد با طرح‌ها و ابتکارات برای توقف جنگ، تعلل به خرج می‌دهد و از جنایات و کشتارها همچون یک اهرم فشار بر ملت فلسطین برای بازداشتن آن از حقوق خود استفاده می‌کند.

اسامه حمدان در ادامه گفت: آنچه را که دشمن تا به امروز در میدان از تحقق آن عاجز مانده، هرگز روی میز مذاکرات به دست نخواهد آورد و هرگونه عملیات مبادله اسرا تنها پس از توقف جنگ و تحقق تمامی شروط ما ممکن خواهد بود. همزمان با نرمش و انعطافی که برای حفظ خون ملت نشان دادیم، برای رویارویی نیز آماده‌ایم.

این مقام حماس افزود: ملت ما هرگز هیچ توافقی را که شامل توقف جنگ و برداشتن محاصره نباشد، نخواهد پذیرفت و مقاومت به کسب دستاوردهای بیشتر و حفظ جانفشانی‌های ملت و تکیه بر آن برای بیرون راندن اشغالگران ادامه می‌دهد.

حمدان در ادامه گفت: نسل‌کشی علیه ملت فلسطین ادامه دارد و دشمن بر هدف قرار دادن کاروان‌های امدادرسانی اصرار دارد. کمک‌های هوایی به غزه تنها پاسخگوی بخشی ناچیز از نیازهای ساکنان این باریکه است.

در پیامی به آمریکا نیز، حمدان گفت: به واشنگتن می‌گوئیم مهم‌تر از کمک‌های هوایی به غزه، توقف ارسال سلاح به رژیم صهیونیستی است.

این مقام ارشد حماس در پایان سخنان خود تاکید کرد: کشورهای اسلامی و عربی باید تحرکی جدی برای توقف نسل‌کشی در غزه داشته باشند. خواستار اعمال فشار جامعه بین‌الملل برای بازگشایی گذرگاه‌ها و ورود کمک‌ها به غزه هستیم. دشمن به دنبال توقف جنگ و آزادی اسرای خود نیست.

یک روز پیش نیز، اسامه حمدان از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در اظهاراتی تصریح کرده بود که مقاومت فلسطین عملیات طوفان الاقصی را در شرایطی آغاز کرد که اشغالگران خود را برای از بین بردن آرمان فلسطین آماده می‌کردند.

این مقام حماس گفته بود: که حماس موفق شد بار دیگر موضوع فلسطین را در صدر مسائل جهان اسلام مطرح و تاکید کند که امکان همزیستی با رژیم صهیونیستی وجود ندارد، علاوه بر اینکه با این عملیات توطئه‌های آمریکا را نیز با شکست مواجه کرد. مقاومت منطقه‌ای یک صف مستحکم را تشکیل داده و از مرحله همکاری و تبادل تجربه به مرحله مشارکت در عملیات رسیده است.