به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدی مهر، صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و بهار قرآن از آغاز اجرای طرح «استقبال ایمن مدیریت بحران از بهار» در استان تهران خبر داد و اظهار کرد: این طرح از هفته پایان اسفندماه ۱۴۰۲ همزمان با آغاز سفرهای نوروزی شروع و تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ ادامه خواهد داشت.

یزدی مهر در تشریح جزئیات بیشتر این طرح با تاکید بر ضرورت آمادگی صد در صدی همه دستگاه‌های عضو ستاد پیشگیری و عملیات پاسخ به بحران برای ارائه خدمات متناسب با ماه مبارک رمضان و ایام نوروز، به مردم گفت: طرح «استقبال ایمن مدیریت بحران از بهار» به رصد و پایش تمامی مخاطرات احتمالی طبیعی و جاده‌ای استان خواهد پرداخت و در این راستا مطالبه جدی مدیریت بحران از دستگاه‌ها، فراهم آوری شرایط ایمن برای سفرهای نوروزی است.

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران در ادامه به اقدامات پیشگیرانه در حوزه شناسایی مخاطرات و بررسی نقاط ضعف حوزه خدمات رسانی به سفری ایمن برای مردم در این ایام اشاره و عنوان کرد: لایروبی مسیل‌ها و رودها، بررسی و ایمن سازی مسیرها، پل‌ها و تقاطع‌های آب گذر و رصد و پایش شبانه روزی مخاطرات از مهم‌ترین موارد در این زمینه است.

وی بر لزوم ایجاد تعامل و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های موضوع ماده ۲ قانون مدیریت بحران همزمان با شروع سفرهای نوروزی در استان تاکید کرد و افزود: موضوع ایمنی محورهای مواصلاتی نیازمند دقت، توجه و بررسی ویژه است که به این واسطه خدمتی مطلوب به مردم شریف صورت گیرد و نوروزی بی دغدغه همراه با بهره مندی حداکثری از برکات و فیوضات ماه رمضان فراهم شود.