به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، امیررضا شاهانی در رویداد بین‌المللی علمی فرهنگی جاده ابریشم که با حضور سفیر ژاپن در ایران و تعدادی از شخصیت‌های فرهنگی این کشور در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد، افزود: اگر می‌خواهیم شهر زیبا و پیشرفته تهران، توسعه یافته‌تر شود باید از فناوری‌های روز استفاده کنیم، بنابراین یکی از نکات مهم در ساخت انبوه سازی‌ها استفاده از فناوری‌های انبوه سازی است که در دنیا متداول است .

وی با بیان اینکه در مجلس شورای اسلامی هدف گذاری شد شهرهای کشور به ویژه تهران هوشمند شوند، ادامه داد: شهر هوشمند شهری است که ما از اطلاعات در خدمت حکمرانی شهری استفاده کنیم، بنابراین بحث شهر هوشمند، بخش‌های مختلفی هم‌چون هوش مصنوعی ، اینترنت اشیا، مدیریت ترافیک و حمل و نقل، انرژی و محیط زیست و رفع آلودگی زیست محیطی را در برمی گیرد.

رییس دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی یادآور شد: براساس قوانین جهش تولید و تامین مسکن باید سالی یک میلیون واحد مسکونی برای مردم ساخته شود و در کنار آن باید فناوری‌های روز در ساخت این واحدها به کار گرفته شود.

شاهانی همچنین گفت: برگزاری این همایش دو روزه با هدف تبادل نظر علمی بین متخصصان دانشگاهی و شرکت کنندگان از کشورهای ژاپن و چین و گسترش ارتباطات علمی و فرهنگی برگزار می‌شود.

در ادامه این مراسم رییس بنیاد ملی نخبگان آذربایجان شرقی، سفیر ژاپن در ایران و ریچی میاکه دبیرکل رویداد فضا و زمان و استاد دانشگاه پاریس سخنرانی کردند.

گفتنی است، رویداد بین‌المللی علمی، فرهنگی جاده ابریشم و نشست و رویداد فناوری‌های نوین شهری کلان شهر تهران با حضور رییس دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی و سفیر ژاپن در رییس دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی برگزار شد.