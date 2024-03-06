نتایج موفقیت آمیز قرارداد توسعه ۸ میدان نفتی با روسها

به گزارش خبرنگار مهر، سال ۹۶ بود که شرکت ملی نفت ایران، شرکتهای زاروبژنفت (Zarubezhneft) روسیه و دانا انرژی برای توسعه میدانهای مشترک نفتی آبان و پایدار غرب قرارداد امضا کردند قراردادی ۱۰ ساله با هدف اجرای طرح بهبود بازیافت و افزایش تولید و بهرهبرداری که سهم مشارکت شرکت روس در این قرارداد ۸۰ درصد و سهم شریک ایرانی ۲۰ درصد است.
این قرارداد به دنبال امضای تفاهمنامه با شرکت روسی زاروبژنفت در ۲۲ تیرماه سال ۹۵ در زمینه مطالعه میدانهای آبان و پایدار غرب به منظور شتاب در برنامههای توسعه میدانهای مشترک و بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی است.
اکنون پس از ۶ سال از این قرار داد نفتی ایران و شرکتهای روس برای توسعه میادین نفتی قرارداد امضا کردند جواد اوجی شامگاه چهارشنبه نشست خبری پایان هفدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و روسیه در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه آیا امروز دورنمایی تازه از حضور شرکتهای روس در میدانهای نفتی مطرح شده است، گفت: مذاکرات با شرکتهای توانمند روسیه ماههاست که از سوی شرکت ملی نفت ایران در حال انجام است و تاکنون قرارداد توسعه ۸ میدان نفتی ایران با شرکتهای روس امضا شده که بیش از ۲۰۰ هزار بشکه از افزایش تولید نفت خام ایران از محل این قراردادها بوده است.
به گفته این کارشناس انرژی مذاکرات با شرکتهای روس برای امضای قرارداد توسعه میدانهای نفتی و گازی بیشتر در ایران طی سه روز گذشته به مراحل نهایی رسیده است و در آینده نزدیک شاهد امضای قراردادهایی تازه خواهیم بود، که میتوان به صدور خدمات فنی و مهندسی، ازدیاد برداشت نفت و گاز، سوآپ نفت و گاز نیز از دیگر محورهای مذاکرات در روزهای اخیر با شرکتهای روس اشاره کرد.
کارشناسان نگاهی مثبت به قرارداد ایران با شرکتهای روس دارند و معتقدند که چنین قراردادهایی میتواند نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد، محسن قمصری کارشناس انرژی در رابطه با توسعه ۸ میدان نفتی با شرکتهای روس به خبرنگار مهر میگوید: با توجه به اینکه میادین نفتی همواره به بازسازی، نوسازی و توسعه دارد و اگر سرمایه گذاری مناسب با شرایط قراردادی خوب باشد میتواند در سرعت پیشرفت توسعه میادین نفتی مثمر ثمر باشد.
به گفته این کارشناس انرژی امیدواریم که روسها بیایند و این بار عمل کنند و نتایج مطلوبی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه میادین نفتی به نوسازی و بهسازی نیاز دارند، خاطر نشان کرد: چنین اقدامی مثبت به نظر میرسد اما پیشرفت میادین بستگی به شرایط قرارداد دارد اما به طور کلی اینگونه قرار دادها میتواند نتایج مطلوبی به دنبال داشته باشد.
بر اساس این گزارش انعقاد تفاهم نامه توسعه ۸ میدان نفتی با شرکتهای روس میتواند در پیشرفت فیزیکی طرحهای توسعهای کمک کند چرا که روسیه امکان بهرهگیری از تکنولوژیهای روز دنیا را دارد و استفاده از آن میتوان به تسریع طرحهای توسعه میادین نفتی و افزایش ظرفیت ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام امیدوار بود.
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