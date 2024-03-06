به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران سید محمد مقیمی در بیست‌ودومین کنفرانس انجمن هوافضای ایران که در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: لازم است یک انسجام ساختاری در زمینه تحقیقات دانشگاهی حوزه هوافضا ایجاد شود، که در این راستا با تجمیع پروژه‌های تحقیقاتی کوچک و متوسط حوزه هوافضا، می‌توانیم پروژه‌های عظیمی را به اجرا درآوریم.

وی ظرفیت حوزه فناوری‌های فضایی را مزیتی نسبی برای کشور برشمرد و گفت: دشمنان در هیچ حوزه‌ای علاقمند به دیدن پیشرفت‌های کشور نیستند و مانع‌تراشی می‌کنند. این مانع‌تراشی‌ها در حوزه فضایی که دارای کاربردهای چندگانه است بیشتر نیز است. بنابراین لازم است با یک عزم جمعی، موازی‌کاری‌ها در عرصه تحقیقات هوافضا به حداقل ممکن برسد و ظرفیت‌هایمان را تجمیع کنیم و پروژه‌های بزرگ و کلانی در عرصه هوافضا در سطح بین‌المللی به اجرا درآوریم.

رییس دانشگاه تهران با اشاره به آغاز کار مطالعاتی ماهواره تحقیقاتی مشترک دانشگاه تهران و دانشگاه دولتی مسکو، ابراز امیدواری کرد این ماهواره تحقیقاتی به منظور استفاده‌های علمی، به فضا پرتاب شود.

مقیمی اظهار داشت: در کنار اینکه کاربردهای دفاعی حوزه هوافضا در کشور زبانزد است ولی به نظر می‌رسد این کاربرد، سایه‌ای بر روی کاربردها در حوزه‌های دیگر انداخته است‌. وظیفه ما در دانشگاه تهران این است که برای توسعه کاربردهای این حوزه تلاش کنیم.

وی با اشاره به بحث سرریز دانش، خاطرنشان کرد: تجربیات موفق در یک مجموعه از شرکت‌ها می‌تواند سرریز به حوزه‌های مشابه دیگر شود. لذا ظرفیت‌های حوزه هوافضا برای توسعه بخش‌های دیگر کشورمان مورد توجه قرار گیرد و دایره تعامل آن با حوزه‌های فنی، علوم پایه، علوم انسانی و اجتماعی و رفتاری مشخص شود. بنابراین لازم است کاربست‌های حوزه هوافضا در سایر بخش‌ها نظیر کشاورزی، آمایش سرزمین و نقشه‌برداری و غیره دیده شود.

رییس دانشگاه تهران افزود: خیلی اوقات یک سوال کلیدی در جامعه مطرح می‌شود که چطور با ظرفیت‌های خوبی که در حوزه هوافضا در عرصه‌های دفاعی و امنیتی داریم، اما شاهد سرریز دانش فضایی به حوزه‌های صنعتی همچون خودروسازی نیستیم که با این همه نقصان و کاستی مواجه هستند. لذا لازم است کاربست تجربه‌ها و نوآوری‌های حوزه دفاعی هوافضا در بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیکی کشور را مورد توجه و بهره‌برداری قرار دهیم که به نظر می‌رسد در این زمینه غفلت‌های زیادی صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص سرریز دانش و فناوری و استفاده از ظرفیت‌های پیشرفت علم و فناوری حوزه هوافضا بتوانیم حوزه‌های تعاملی را توسعه دهیم و مباحث علمی و فناوری و فناوری‌های حاصل از آن را برای بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورمان مورد استفاده قرار دهیم.

مقیمی همچنین بر اولویت‌بخشی و پرداختن ویژه به تجاری‌سازی دانش هوافضا و توسعه فرصت‌های کسب‌وکار مرتبط با آن، بخصوص کسب‌وکارهایی که حالت میان رشته‌ای دارند و مباحث چند لایه و پیچیده را پیگیری می‌کنند، تاکید کرد.

رییس دانشگاه تهران‌با اشاره به توسعه شعبه‌های دانشگاه تهران در خارج از کشور، گفت: طرف‌های دانشگاهی در کشور عراق خیلی علاقمند هستند و از مطالبات جدی آنها است که مباحث علمی در حوزه فضایی را در این کشور توسعه دهیم.