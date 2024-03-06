پذیرش پژوهشگر پسادکتری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در زمینه‌های (هیدرومتالورژی)، (پیرومتالورژی)، (بازیافت فلزات)، (مهندسی سطح)، (عملیات حرارتی)، (پوشش‌های دمای بالا)، (شکل دهی و رفتار مکانیکی مواد)، (جوشکاری)، (ساخت افزایشی)، (فرایندهای اصطکاکی- اغتشاشی)، (الکتروشیمی و خوردگی)، (باتری و ذخیره‌سازها)، (آلیاژهای انتروپی بالا و اکسیدهای انتروپی بالا)، (مواد اتصال دهنده الکتریکی)، (گرافن و نانومواد) و (بیومواد) پژوهشگر پسادکتری می پذیرد.

به پذیرفته شدگان، حق التحقیق و گرنت پژوهشی بر اساس پیشنهادهای تصویب شده در سازمان‌های حامی و حمایت های جذب شده، تخصیص خواهد یافت.

داوطلبانی که بیش از ۴ سال از دفاع دکتری آنها نگذشته و دارای حداقل ۳ مقاله علمی- پژوهشی نمایه شده در پایگاه JCR یا Scopos با ضریب تأثیر بالای ۱ در سه سال منتهی به ثبت درخواست هستند، خلاصه سوابق آموزشی- پژوهشی (رزومه) خود را تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳به آدرس Zbanaei@aut.ac.ir ارسال کنند.