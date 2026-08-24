پذیرش پژوهشگر پسادکتری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، متقاضیان پذیرش در این دوره باید دارای مدرک دکتری تخصصی (Ph.D) از دانشگاههای معتبر داخلی یا بینالمللی باشند و حداکثر پنج سال از زمان فارغالتحصیلی آنها در مقطع دکتری گذشته باشد.
برخورداری از سوابق پژوهشی برجسته، از جمله انتشار مقاله در نشریات معتبر بینالمللی و علمی، از دیگر شرایط اعلامشده برای متقاضیان است. همچنین سوابق پژوهشی متقاضی باید با زمینه تحقیقاتی استاد میزبان همپوشانی و تطابق داشته باشد.
بر اساس این فراخوان، متقاضیان مرد باید وضعیت نظام وظیفه عمومی مشخصی داشته باشند.
پژوهشگران پذیرفتهشده از حقوق و مزایای ماهیانه مصوب برخوردار میشوند و امکان استفاده از زیرساختها، آزمایشگاههای پیشرفته و تجهیزات کارگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر را خواهند داشت. همچنین اعتبار خدمات آزمایشگاهی شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی (لبزنت) برای اجرای طرح پژوهشی به آنها اختصاص مییابد و امکان بهرهمندی از امکانات رفاهی دانشگاه نیز فراهم خواهد بود.
متقاضیان میتوانند درخواست و مدارک خود را از طریق سامانه مدیریت امور پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به نشانی https://researchoffice.aut.ac.ir/dform/۲۴۱/۲۲۷ ارسال کنند.
مهلت ارسال درخواست از یکم تا سیزدهم شهریورماه ۱۴۰۵ اعلام شده است.
متقاضیان برای دریافت اطلاعات بیشتر و پاسخ به پرسشهای خود میتوانند از طریق پست الکترونیکی postdoc.office@aut.ac.ir یا شماره تلفن ۰۲۱-۶۴۵۴۵۴۴۷ با دانشگاه صنعتی امیرکبیر تماس بگیرند.
همچنین اطلاعات بیشتر در وبسایت مدیریت امور پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به نشانی https://researchoffice.aut.ac.ir در دسترس است.
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