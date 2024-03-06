کشف بیش از یک تن موادمخدر در مرز سراوان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدعلی گودرزی فرمانده مرزبانی فراجا گفت: مرزداران استان سیستان و بلوچستان مستقر در مرز سراوان با اشراف اطلاعاتی و کنترل مستمر نوار مرزی در حوزه استحفاظی، مطلع شدند قاچاقچیان قصد دارند مقادیر قابل توجهی مواد مخدر را به وسیله دو دستگاه خودرو از آن سوی مرزها وارد کشور کنند.

فرمانده مرزبانی فراجا افزود: مأموران مرزبانی با هدایت‌های عملیاتی و پشتیبانی در مسیرهای احتمالی تردد قاچاقچیان به اجرای کمین هدفمند پرداخته و سوداگران مرگ را که در حال انتقال محموله مواد مخدر به داخل کشور بودند، مشاهده کردند.

سردار گودرزی ادامه داد: قاچاقچیان که از حضور مرزبانان در منطقه غافلگیر شده بودند، اقدام به تیراندازی کردند که مأموران نیز بلافاصله با اتخاذ موضع و تاکتیک عملیاتی مناسب مقابله به مثل کردند که به علت حجم زیاد آتش غیور مردان مرزبانی، قاچاقچیان تاب مقابله نداشتند و عرصه را بر خود تنگ دیده و با رها کردن محموله مواد مخدر از محل متواری شدند.

وی افزود: مرزبانان در این عملیات ضمن توقیف دو دستگاه خودرو، یک تن و ۴۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک، یک قبضه سلاح کلاش، یک تیغه خشاب، به همراه مهمات مربوطه را کشف کردند.

فرمانده مرزبانی فراجا ضمن قدردانی از زحمات و مجاهدت‌های مرزداران، گفت: مجموعه مرزبانی انتظامی کشور با اشراف اطلاعاتی و حضور شبانه روزی خود در همه نقاط مرزی کشور اجازه فعالیت به قاچاقچیان و مخلان نظم و امنیت را نمی‌دهند.