به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار حسین دهقانی، عصر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران که در فرماندهی سپاه ناحیه کاشمر برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر کبیر انقلاب اسلامی و آرزوی صحت و سلامتی برای امام خامنه‌ای، اظهار کرد: امسال بیش از ۱۰۰ برنامه در هفته دفاع مقدس در شهرستان کاشمر برگزار خواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشمر افزود: هر ساله یک برنامه محوری با عنوان تجمع بسیجیان و نمایش اقتدار داشتیم، اما امسال این نمایش اقتدار در قالب برنامه‌های شبانه جنگ رمضان برگزار می‌شود و تلاش داریم بر غنای و کیفیت این مراسم‌ها افزوده شود.

وی ادامه داد: رزمایش «جان‌فدا» نیز از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس است که آموزش‌های آن در حال برنامه‌ریزی است و ان‌شاءالله رزمایش در روزهای پایانی هفته دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

دهقانی با اشاره به برنامه‌های خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی گفت: در حوزه تولید نیز برنامه‌هایی برای نقش‌آفرینی و تسهیلگری، به‌ویژه در بخش دامپروری و کشاورزی، پیش‌بینی شده است و موضوع راه‌های بین مزارع و آسفالت این مسیرها نیز دنبال می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشمر افزود: سپاه هر ساله قیر مورد نیاز مکان‌هایی را که در سرفصل جاده‌ای قرار ندارند و راه‌های بین مزارع محسوب می‌شوند، به صورت رایگان در اختیار قرار می‌دهد.

وی همچنین طرح محله‌محوری را از برنامه‌های اساسی عنوان کرد و گفت: تلاش ما این است که با حضور معتمدین محلی، بسیج و نقش‌آفرینان محله و با محوریت مسجد، مشکلات محلات را حل کنیم و مسجد محور فعالیت‌ها و حل مسائل مردم باشد.

دهقانی افزود: نسل جوان، نقش‌آفرینان آینده کشور هستند و باید حضور و نقش آنها در برنامه‌های دفاع از وطن پررنگ‌تر شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشمر با اشاره به شرایط اقتصادی و فشارهای موجود گفت: باید رفتار و زیست خود را «زیست جنگی» کنیم و در موضوعاتی مانند انرژی، مدیریت مصرف و صرفه‌جویی داشته باشیم و برای کمک به کشور وارد میدان شویم.

وی تأکید کرد: همه باید نقش‌آفرینی کنند و در شرایط موجود نقش خود را ایفا کنند. دال مرکزی میدان‌های ما باید ایران باشد؛ ایران در برابر آمریکا و اسرائیل و ایرانی که با انسجام و وحدت ملی فعال است.

دهقانی با تأکید بر ضرورت هماهنگی رسانه‌ها گفت: در شرایط جنگی، رسانه‌ها باید در یک هماهنگی و حول سیاست‌های ابلاغی و فرمایشات حضرت آقا برای یک موضوع قلم بزنند و وحدت را مورد توجه قرار دهند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشمر افزود: هر مطلبی که منتشر می‌شود باید دال مرکزی آن وحدت باشد و اکنون موضوع اصلی، ایران است و باید مراقب باشیم مطالب و موضوعات حاشیه‌ای، اصل وحدت و انسجام کشور را تحت تأثیر قرار ندهد.

وی گفت: اگر مطالبه‌ای از سوی یک قشر مطرح می‌شود، رسانه‌ها باید با روشنگری به موضوع کمک کنند و برای نسل جوان نیز آگاهی‌بخشی داشته باشند.

دهقانی ادامه داد: حضور مردم در صحنه بسیاری از برنامه‌های دشمن را نقش بر آب کرد و بعد از آن نیز هر کاری که انجام می‌دهیم باید در جهت تقویت انسجام و نظام باشد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشمر با اشاره به جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی دشمن گفت: باید مراقب باشیم ناخواسته در پازل دشمن بازی نکنیم و بسیاری از مطالبی که گاهی در جلسات، تجمعات یا برخی رسانه‌ها مطرح و تیتر می‌شود، ممکن است در پازل دشمن قرار بگیرد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه رسانه‌ها به نقاط قوت کشور گفت: فرمایش حضرت آقا این است که به‌خصوص در زمان جنگ بیشتر نقاط قوت را بیان کنیم؛ زیرا پرداختن بیش از اندازه به نقاط ضعفی که انگیزه و روحیه را کاهش می‌دهد، ضرورتی ندارد و فرصت برای پرداختن به این مسائل وجود خواهد داشت.