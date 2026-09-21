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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۵۷

دهقانی:همه باید برای ایران و حفظ انسجام ملی نقش‌آفرینی کنیم

دهقانی:همه باید برای ایران و حفظ انسجام ملی نقش‌آفرینی کنیم

کاشمر- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج  کاشمر گفت: همه باید با حفظ وحدت و انسجام ملی برای کشور نقش‌آفرینی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار حسین دهقانی، عصر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران که در فرماندهی سپاه ناحیه کاشمر برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر کبیر انقلاب اسلامی و آرزوی صحت و سلامتی برای امام خامنه‌ای، اظهار کرد: امسال بیش از ۱۰۰ برنامه در هفته دفاع مقدس در شهرستان کاشمر برگزار خواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشمر افزود: هر ساله یک برنامه محوری با عنوان تجمع بسیجیان و نمایش اقتدار داشتیم، اما امسال این نمایش اقتدار در قالب برنامه‌های شبانه جنگ رمضان برگزار می‌شود و تلاش داریم بر غنای و کیفیت این مراسم‌ها افزوده شود.

وی ادامه داد: رزمایش «جان‌فدا» نیز از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس است که آموزش‌های آن در حال برنامه‌ریزی است و ان‌شاءالله رزمایش در روزهای پایانی هفته دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

دهقانی با اشاره به برنامه‌های خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی گفت: در حوزه تولید نیز برنامه‌هایی برای نقش‌آفرینی و تسهیلگری، به‌ویژه در بخش دامپروری و کشاورزی، پیش‌بینی شده است و موضوع راه‌های بین مزارع و آسفالت این مسیرها نیز دنبال می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشمر افزود: سپاه هر ساله قیر مورد نیاز مکان‌هایی را که در سرفصل جاده‌ای قرار ندارند و راه‌های بین مزارع محسوب می‌شوند، به صورت رایگان در اختیار قرار می‌دهد.

وی همچنین طرح محله‌محوری را از برنامه‌های اساسی عنوان کرد و گفت: تلاش ما این است که با حضور معتمدین محلی، بسیج و نقش‌آفرینان محله و با محوریت مسجد، مشکلات محلات را حل کنیم و مسجد محور فعالیت‌ها و حل مسائل مردم باشد.

دهقانی افزود: نسل جوان، نقش‌آفرینان آینده کشور هستند و باید حضور و نقش آنها در برنامه‌های دفاع از وطن پررنگ‌تر شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشمر با اشاره به شرایط اقتصادی و فشارهای موجود گفت: باید رفتار و زیست خود را «زیست جنگی» کنیم و در موضوعاتی مانند انرژی، مدیریت مصرف و صرفه‌جویی داشته باشیم و برای کمک به کشور وارد میدان شویم.

وی تأکید کرد: همه باید نقش‌آفرینی کنند و در شرایط موجود نقش خود را ایفا کنند. دال مرکزی میدان‌های ما باید ایران باشد؛ ایران در برابر آمریکا و اسرائیل و ایرانی که با انسجام و وحدت ملی فعال است.

دهقانی با تأکید بر ضرورت هماهنگی رسانه‌ها گفت: در شرایط جنگی، رسانه‌ها باید در یک هماهنگی و حول سیاست‌های ابلاغی و فرمایشات حضرت آقا برای یک موضوع قلم بزنند و وحدت را مورد توجه قرار دهند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشمر افزود: هر مطلبی که منتشر می‌شود باید دال مرکزی آن وحدت باشد و اکنون موضوع اصلی، ایران است و باید مراقب باشیم مطالب و موضوعات حاشیه‌ای، اصل وحدت و انسجام کشور را تحت تأثیر قرار ندهد.

وی گفت: اگر مطالبه‌ای از سوی یک قشر مطرح می‌شود، رسانه‌ها باید با روشنگری به موضوع کمک کنند و برای نسل جوان نیز آگاهی‌بخشی داشته باشند.

دهقانی ادامه داد: حضور مردم در صحنه بسیاری از برنامه‌های دشمن را نقش بر آب کرد و بعد از آن نیز هر کاری که انجام می‌دهیم باید در جهت تقویت انسجام و نظام باشد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشمر با اشاره به جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی دشمن گفت: باید مراقب باشیم ناخواسته در پازل دشمن بازی نکنیم و بسیاری از مطالبی که گاهی در جلسات، تجمعات یا برخی رسانه‌ها مطرح و تیتر می‌شود، ممکن است در پازل دشمن قرار بگیرد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه رسانه‌ها به نقاط قوت کشور گفت: فرمایش حضرت آقا این است که به‌خصوص در زمان جنگ بیشتر نقاط قوت را بیان کنیم؛ زیرا پرداختن بیش از اندازه به نقاط ضعفی که انگیزه و روحیه را کاهش می‌دهد، ضرورتی ندارد و فرصت برای پرداختن به این مسائل وجود خواهد داشت.

کد مطلب 6954226

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