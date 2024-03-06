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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۱۱

با اعلام اسامی تیم ملی فوتسال بانوان؛

خانم گل کرمانشاهی فوتسال آسیا به تیم ملی دعوت شد

خانم گل کرمانشاهی فوتسال آسیا به تیم ملی دعوت شد

کرمانشاه- خانم گل کرمانشاهی فوتسال با اعلام اسامی دعوت شدگان به تیم ملی فوتسال بانوان کرمانشاه، به تیم ملی فوتسال بانوان دعوت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سارا شیربیگی خانم گل کرمانشاهی فوتسال آسیا به تیم ملی فوتسال بزرگسالان بانوان ایران دعوت شد.

این بانوی کرمانشاهی و تکنیکی تیم ملی فوتسال بانوان ایران در ماه گذشته در مسابقات کافا به میزبانی تاجیکستان موفق شد عنوان بهترین گلزن این مسابقات را به خود اختصاص دهد.

در این مسابقات تیم ملی بانوان ایران مقام قهرمانی کافا را کسب کند.

خانم گل فوتسال آسیا با درخشش در مسابقات کافا تاجیکستان و دعوت فدراسیون فوتبال به تیم ملی فوتسال بزرگسالان بانوان ایران امروز چهارشنبه شانزدهم به جمع ملی پوشان اضافه خواهد شد.

کد مطلب 6048178

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