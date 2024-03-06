خانم گل کرمانشاهی فوتسال آسیا به تیم ملی دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سارا شیربیگی خانم گل کرمانشاهی فوتسال آسیا به تیم ملی فوتسال بزرگسالان بانوان ایران دعوت شد.

این بانوی کرمانشاهی و تکنیکی تیم ملی فوتسال بانوان ایران در ماه گذشته در مسابقات کافا به میزبانی تاجیکستان موفق شد عنوان بهترین گلزن این مسابقات را به خود اختصاص دهد.

در این مسابقات تیم ملی بانوان ایران مقام قهرمانی کافا را کسب کند.

خانم گل فوتسال آسیا با درخشش در مسابقات کافا تاجیکستان و دعوت فدراسیون فوتبال به تیم ملی فوتسال بزرگسالان بانوان ایران امروز چهارشنبه شانزدهم به جمع ملی پوشان اضافه خواهد شد.