زلنسکی بازنده انتخابات بعدی اوکراین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، نتایج نظرسنجی های عمومی حاکی از آن است که رییس جمهور اوکراین شانسی برای ماندن در سمت خود ندارد.

نتایج یک نظرسنجی که روز سه‌شنبه منتشر شد، نشان می دهد اگر انتخابات اوکراین امروز برگزار شود، «ولودیمیر زلنسکی» رییس‌جمهور اوکراین، سمت خود را از دست می‌دهد.

نظرسنجی انجام شده توسط موسسه SOCIS نشان می دهد که بنا به نظر رای دهندگان، زلنسکی در دور اول انتخابات نمی تواند اکثریت قاطع را به دست آورد و سپس در دور دوم از ژنرال «والری زالوژنی» که اخیراً او را اخراج کرده، شکست می خورد.

نظرسنجی مذکور نشان می دهد که زالوژنی در دور اول ۴۱ درصد و در دور دوم ۶۷.۵ درصد آرا را به دست خواهد آورد، در حالی که رییس فعلی اوکراین تنها ۲۳.۷ درصد در ابتدا و ۳۲.۵ درصد آرا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اوکراین کسب خواهد کرد.

میزان محبوبیت عمومی زلنسکی متاثر از تصمیم گیری های او در دوران جنگ کاهش یافته است.‌

زلنسکی که دوره ریاست جمهوری فعلی او در بهار امسال به پایان می رسد، برگزاری انتخابات را با استناد به قانون لغو کرده است.