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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۲۶

وحید شمسایی:

فدراسیون فوتبال باید از رده های سنی حمایت کند

فدراسیون فوتبال باید از رده های سنی حمایت کند

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان بر لزوم حمایت فدراسیون فوتبال از تمام رده های سنی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال ایران امروز چهار شنبه در تمرین تیم امید فوتسال حاضر شد بر لزوم حمایت فدراسیون فوتبال از فوتبال، فوتبال ساحلی و فوتسال تاکید کرد و گفت: حضور من در اینجا به این دلیل بود که با شرایط بازیکنان در این رده سنی آشنا شوم. پشتوانه سازی برای فوتسال از رده‌های نوجوانان، جوانان و امید آغاز می‌شود و با تمرکز بر آن می‌توان آینده فوتبال و فوتسال کشور را تضمین کرد.

وی در ادامه گفت: شرایط بازیکنان امید خوب است و چند نفر از بازیکنان این تیم در تیم ملی بزرگسالان هم حضور داشتند و به طور قطع اگر در فوتسال تیم‌های پایه خوبی وجود داشته باشد تیم بزرگسالان خوبی هم به وجود خواهد آمد. من در جلسه‌ای که با احسان اصولی و آقای براتی داشتم مساله حمایت از همه رشته‌های فوتبال را مطرح کردم.

کد مطلب 6048263

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