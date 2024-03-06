پرتاب پهپادهای انتحاری مقاومت عراق به سوی فرودگاه حیفا+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، مقاومت اسلامی عراق روز گذشته ایستگاه برق فرودگاه حیفا در اراضی اشغالی را هدف حمله قرار داد.

دفتر رسانه‌ای مقاومت عراق امروز تصاویری از لحظه پرتاب پهپادهای انتحاری به سوی این شهر بندری منتشر کرد.