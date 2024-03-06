راه اندازی پارک علم و فناوری صنعت هوایی و فضایی در فرودگاه پیام

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور بعدازظهر چهارشنبه در آئین افتتاح نخستین نمایشگاه صنعت هوایی پیام که در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام برگزار شد، این منطقه را جواهر و گنجینهای ارزشمند توصیف کرد و گفت: با توجه به مجاورت این منطقه و فرودگاه با تهران و مزایایی که دارد، در صورت توجه ویژه و جدی به آن در گذشته، میتوانست به یکی از قطبهای اقتصاد دیجیتال و صنعت هوانوردی کشور تبدیل شود.
وی با اشاره به استقرار گمرک در این منطقه و با بیان اینکه به زودی به گمرک تخصصی فاوا تبدیل میشود، عنوان کرد: امروز تفاهم نامهای میان معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و استانداری البرز با هدف جهش در حوزه تولیدات دانش بنیان عرصه هوایی و صنعت فضایی کشور با محوریت منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام و نیز راه اندازی پارک علم و فناوری با موضوع هوانوردی و صنعت فضایی منعقد میشود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه گمرک تخصصی فاوا فرایند واردات و صادرات را تسهیل میکند، بیان کرد: ۳۰ سال پیش این فرودگاه ایجاد شد تا به هاب پستی منطقه تبدیل شود و توزیع بستههای پستی مردم تسهیل شود اما این اتفاق نیفتاد و زمین به رقبا واگذار شد اما در دوره جدید به دنبال احیای این ظرفیت در حوزه پستی و سایر موضوعات هستیم. برنامه ریزی های لازم انجام شده تا این منطقه به یکی از قطبهای اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل شود.
زارع پور با بیان اینکه در حال حاضر برخی محصولات تولیدی شرکتهای دانش بنیان ایران در حوزه ارتباطات به سایر کشورها صادر میشود، اظهار کرد: ویروسی به نام خودناباوری توسط عدهای به برخی از مردم در کشور تزریق شده و هرچه ما اذعان میکنیم که ظرفیتهای بسیاری در کشور وجود دارد و با بهره گیری از آنها میتوانیم در دنیا نقش آفرین باشیم، عدهای تردد ایجاد میکنند. تجهیزاتی را برای هسته اصلی شبکه کشور تولید کردهایم که فقط حدود ۶ کشور دنیا تولید میکنند.
عزم دولت سیزدهم بر توسعه صنعت فضایی کشور است
وی با اشاره به اینکه برخی از مهمترین و بزرگترین مراکز داده کشور در این منطقه راه اندازی شده و برخی دیگر نیز در حال ایجاد هستند، بیان کرد: در زمینه ابر دولت قرار است میزبان دادههای تمام دستگاههای دولتی باشیم که در برنامه هفتم توسعه نیز این موضوع به قانون تبدیل شده که همه دستگاهها اطلاعات خود را به ابر دولت منتقل کنند که یکی از پایههای این امر منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به درخواست پرواز از فرودگاه پیام به مقصد برخی کشورها، از رئیس سازمان هواپیمایی کشوری خواست با حمایتهای لازم موجب تسریع در راه اندازی این پروازها شود. در کنار این موضوع میتوانیم در زمینه هاب شدن برای پست نیز به صورت ویژه کار کنیم. منطقه ویژه اقتصادی پیام با قرارگیری فرودگاه در کنار آن آینده درخشانی دارد تا بتواند در حوزه اقتصاد دیجیتال در منطقه نقش آفرینی کند.
زارع پور خاطرنشان کرد: در بخش هوانوردی، فرودگاه بین المللی پیام بزرگترین نقش را در تربیت نیروی انسانی در حوزه هوانوردی دارد. اگر بخواهیم در حوزه هوایی محوریتی به این مجموعه بدهیم باید توجه جدی به آن انجام شود که توجه جدی بدون پرواز امکان پذیر نیست. بنابراین برای اینکه این مجموعه در جایگاه ویژه ای قرار گیرد باید پروازهای باری و مسافری فعال باشند. یکی از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان البرز نیز همین موضوع بود.
وی با اشاره به اینکه عزم و اراده دولت سیزدهم بر توسعه صنعت فضایی کشور است، از ۱۲ پرتاب در دو سال و دو ماه گذشته خبر داد و افزود: این در حالی است که تعداد کل پرتابهای سه دولت گذشته ۱۳ مورد بود. به لطف خدا در سال آینده این رکورد را خواهیم شکست و رویدادهای فضایی متعددی خواهیم داشت. نخبگان و دانشمندان ایرانی در صنایع فضایی و هوانوردی خوش درخشیدند و توانستند در شرایط دشوار تحریم نیازهای کشور را تأمین کنند.
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