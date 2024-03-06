به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه با مردود اعلام کردن مفاد برخی بندهای مداخله جویانه بیانیه پایانی سفر امیر کویت به امارات عربی متحده در مورد جزایر ایرانی خلیج فارس اظهار داشت: همان گونه که بارها تاکید شده است، جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک جز لاینفک و ابدی خاک ایران بوده و اشاره به آنها در این بیانیه یا بیانیه‌های تکراری نشست‌های دیگر، فاقد هرگونه ارزش سیاسی و حقوقی بوده و دخالت در امور داخلی ایران تلقی می‌شود.

کنعانی افزود: جمهوری اسلامی ایران تمامیت سرزمینی خود را هرگز قابل مذاکره نمی‌داند.

کنعانی در خصوص تکرار ادعای کویت پیرامون میدان آرش در این بیانیه گفت: بارها گفته‌ایم که طرح ادعاهای یک‌جانبه در این گونه بیانیه‌ها هیچ حقی را برای مدعی ایجاد نمی‌کند.

کنعانی با اشاره به مذاکرات و رایزنی‌های قبلی فیمابین ایران و کویت تصریح نمود: مذاکرات فنی و حقوقی فیمابین، بهترین و مناسب‌ترین مسیر برای رسیدگی به موضوع است.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس حقوق تاریخی و سوابق مذاکرات دوجانبه خود با دولت کویت آمادگی دارد در خصوص چارچوبی که متضمن احترام به منافع مشترک باشد، با دولت کویت گفتگوها را ادامه دهد.

کنعانی افزود: جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که تنها با ایجاد فضای مثبت و سازنده و رعایت حقوق و منافع مشترک می‌توان به توافقی عادلانه درخصوص میدان آرش دست یافت.