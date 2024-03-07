به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، نمایشگاه آخرین دستاوردهای بالگردی وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران در محل شرکت نوسازی و پشتیبانی بالگردهای ایران (پنها) برگزار شد.

در جریان این نمایشگاه برخی دستاوردهای بالگردی وزارت دفاع در حوزه دریایی از جمله ارتقای بالگردهای ۲۱۲ نیروی دریایی ارتش و تجهیز آن به سونار برای کشف زیردریایی و همچنین مقابله با شناورهای سطحی نیز به نمایش درآمد.

علاوه بر این بالگردهای ۲۱۲ برای مقابله با شناورهای سطحی به موشک‌های قائم ۱۱۴ و یک سامانه الکترواپتیکی جهت کشف و هدفگیری شناورها در شب و روز شده‌اند.