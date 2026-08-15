  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۵۳

ادعای شبکه اسرائیلی:کاخ سفید با خواسته تل‌آویو درباره ترکیه مخالفت کرد

ادعای شبکه اسرائیلی:کاخ سفید با خواسته تل‌آویو درباره ترکیه مخالفت کرد

یک شبکه اسرائیلی مدعی وجود اختلاف میان تل آویو و کاخ سفید در خصوص هدف قرار دادن مواضع وابسته به ترکیه در سوریه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد که کاخ سفید با درخواست تل آویو مبنی بر هدف قرار دادن مواضع وابسته به ترکیه در سوریه طی هفته های گذشته مخالفت کرده است.

شبکه اسرائیلی مذکور گزارش داد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به دنبال به دست گرفتن کنترل فرودگاه های غیر نظامی با همراهی ابومحمد جولانی است.

پیشتر هاکان فیدان در کنفرانس خبری مشترک با اسعد الشیبانی وزیر خارجه رژیم جولانی گفته بود که حملات اسرائیل علیه سوریه حاکمیت این کشور را هدف قرار داده و محافظت از امنیت آن مسئولیت مشترک کشورهای منطقه است.

ادعای شبکه صهیونیستی مذکور در حالی مطرح می شود که تمام سیاست های خصمانه رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه با هماهنگی کامل دولت آمریکا و شخص ترامپ اتخاذ می شود.

کد مطلب 6916702

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه