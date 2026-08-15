به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد که کاخ سفید با درخواست تل آویو مبنی بر هدف قرار دادن مواضع وابسته به ترکیه در سوریه طی هفته های گذشته مخالفت کرده است.

شبکه اسرائیلی مذکور گزارش داد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به دنبال به دست گرفتن کنترل فرودگاه های غیر نظامی با همراهی ابومحمد جولانی است.

پیشتر هاکان فیدان در کنفرانس خبری مشترک با اسعد الشیبانی وزیر خارجه رژیم جولانی گفته بود که حملات اسرائیل علیه سوریه حاکمیت این کشور را هدف قرار داده و محافظت از امنیت آن مسئولیت مشترک کشورهای منطقه است.

ادعای شبکه صهیونیستی مذکور در حالی مطرح می شود که تمام سیاست های خصمانه رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه با هماهنگی کامل دولت آمریکا و شخص ترامپ اتخاذ می شود.