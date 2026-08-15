حجت‌الاسلام سید محمد طباطبایی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان، اظهار کرد: قرآن کریم در سوره مبارکه فتح به ماجرای صلح حدیبیه اشاره می‌کند و این حادثه، با وجود تلخی ظاهری برای مسلمانان، درس‌های مهمی درباره رحمت، حفظ جان انسان‌ها و توجه به مصلحت مؤمنان دارد.

وی افزود: پیامبر اکرم(ص) و حدود یک هزار و ۴۰۰ نفر از مسلمانان در سال ششم هجری با لباس احرام به سوی مکه حرکت کردند، اما مشرکان اجازه ورود آنان به مسجدالحرام را ندادند و در نهایت مسلمانان مجبور به پذیرش پیمان صلح حدیبیه شدند؛ موضوعی که برای برخی از اصحاب بسیار سنگین و ناراحت‌کننده بود.

استاد حوزه علمیه خاطرنشان کرد: خداوند در سوره فتح می‌فرماید «وَکَفَّ أَیْدِیَهُمْ عَنْکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ عَنْهُمْ»؛ یعنی خداوند هم دست کافران را از مسلمانان کوتاه کرد و هم دست مسلمانان را از آنان بازداشت تا جنگ و خونریزی رخ ندهد.

طباطبایی‌نژاد تصریح کرد: فلسفه مهم صلح حدیبیه، حفظ جان مؤمنانی بود که در مکه حضور داشتند و مسلمانان از وجود آنان اطلاع دقیقی نداشتند. خداوند می‌فرماید اگر این مؤمنان و زنان مؤمن در میان مشرکان نبودند، عذاب سختی بر آنان نازل می‌شد.

وی بیان کرد: پیامبر اکرم(ص) پس از دو سال، در سال هشتم هجری، با بیش از ۱۰ هزار نفر وارد مکه شد و در آن زمان جلوه رحمت نبوی آشکار شد؛ هنگامی که برخی شعار انتقام سر دادند، پیامبر(ص) فرمود «امروز روز رحمت است» و نشان داد که رسالت ایشان بر رحمت و بخشش استوار است.

کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: قرآن کریم می‌فرماید «وَما أَرْسَلْناکَ إِلّا رَحْمَةً لِلْعالَمینَ» و پیامبر اکرم(ص) حقیقتاً پیام‌آور رحمت برای جهانیان بود. یکی از جلوه‌های این نگاه، حساسیت نسبت به جان انسان‌های بی‌گناه است.

طباطبایی‌نژاد اضافه کرد: حتی در مسائل مربوط به جنگ نیز باید میان افراد جنگجو و انسان‌های بی‌گناه تفاوت قائل شد. اینکه سلاحی بدون توجه به حضور زنان، کودکان و دیگر افراد بی‌گناه استفاده شود، با منطق دینی سازگار نیست و حفظ جان انسان‌های بی‌گناه باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: در فرهنگ اسلامی جان انسان ارزش فراوانی دارد و قرآن کریم می‌فرماید «وَمَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النّاسَ جَمیعاً»؛ هر کس انسانی را نجات دهد، گویی همه انسان‌ها را نجات داده است.

استاد حوزه علمیه تصریح کرد: امیرالمؤمنین(ع) نیز در برخورد با مخالفان، تا زمانی که آنان دست به اقدام مسلحانه نمی‌زدند، با صبر و مدارا رفتار می‌کرد. در جریان خوارج، حضرت بارها با آنان گفت‌وگو و روشنگری کرد و تلاش کرد آنان را از مسیر اشتباه بازگرداند.

طباطبایی‌نژاد بیان کرد: در جنگ نهروان، گروهی از خوارج پس از گفت‌وگو و روشنگری همچنان بر اقدام مسلحانه اصرار کردند و در برابر حکومت اسلامی دست به جنگ زدند؛ در چنین شرایطی امیرالمؤمنین(ع) با آنان برخورد قاطع کرد.

وی یادآور شد: این موضوع نشان می‌دهد اسلام در عین اینکه دین رحمت است، در برابر کسانی که به صورت مسلحانه به جان مردم و امنیت جامعه تعرض می‌کنند، برخورد قاطع را نیز ضروری می‌داند.

کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: در روایت‌های اسلامی نیز بر این نکته تأکید شده که وجود انسان‌های بی‌گناه، کودکان، سالمندان و حتی چهارپایان می‌تواند مانع نزول عذاب الهی شود؛ بنابراین جان موجودات بی‌گناه در نگاه دینی دارای اهمیت است.

طباطبایی‌نژاد اضافه کرد: پیام اصلی صلح حدیبیه این است که حتی در شرایطی که امکان برخورد نظامی وجود دارد، اگر جان انسان‌های بی‌گناه در معرض خطر باشد، حفظ جان آنان یک اصل مهم و تعیین‌کننده است.

وی تصریح کرد: امیدواریم به برکت پیامبر اکرم(ص)، رحمت و مهربانی در میان مسلمانان حاکم شود و فتنه‌هایی که دشمنان برای ایجاد اختلاف و قرار دادن مسلمانان در برابر یکدیگر ایجاد می‌کنند، خنثی شود.

استاد حوزه علمیه یادآور شد: خداوند متعال به حق رسول رحمت و پیامبر مهربانی، مسلمانان را از فتنه و اختلاف حفظ کند و دشمنان حقیقی اسلام و ملت‌های مسلمان را خوار و ناکام سازد.