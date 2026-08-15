ناپایداری جوی در شرق استان سمنان؛صدور هشدار زرد هواشناسی برای ارتفاعات

به گزارش خبرنگار مهر، نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد همزمان با نخستین روز از آخرین هفته مردادماه ۱۴۰۵، آسمان بیشتر نقاط استان سمنان ابری است و برای امروز و فردا افزایش ابر، وزش باد و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

در نیمه شمالی، ارتفاعات و شهرستان‌های شرقی استان از جمله شاهرود، دامغان و میامی، افزایش ابر با رگبار باران همراه خواهد بود.

برای امروز و فردا در شرق استان سمنان افزایش ابر، بارش باران به‌ویژه در ارتفاعات، وزش باد نسبتاً شدید و کاهش دما پیش‌بینی شده است. این شرایط در پی استقرار سامانه کم‌فشار بارشی در این مناطق ایجاد می‌شود.

در مناطق غربی استان، بارش قابل توجهی پیش‌بینی نشده و آسمان نیمه‌ابری خواهد بود، اما وزش باد نسبتاً شدید و گردوخاک پدیده غالب خواهد بود. در مرکز استان سمنان نیز آسمان صاف تا قسمتی ابری، همراه با وزش باد پیش‌بینی شده است.

در گرمسار، آسمان نیمه‌ابری همراه با وزش باد و گردوخاک خواهد بود و شرایط مشابهی در ایوانکی و آرادان پیش‌بینی می‌شود. در سرخه نیز افزایش ابر، وزش باد و گردوخاک دور از انتظار نیست.

در ارتفاعات مهدیشهر، افزایش ابر و وزش باد می‌تواند به رگبار پراکنده باران منجر شود. برای دامغان نیز به‌ویژه در ارتفاعات و ساعات بعدازظهر، رگبار پراکنده باران پیش‌بینی شده است. ارتفاعات شاهرود نیز بعدازظهر امروز شاهد بارش باران خواهد بود.

در ارتفاعات بسطام و میامی، به‌ویژه منطقه کالپوش، افزایش ابر، وزش باد و رگبار باران پیش‌بینی شده و این شرایط فردا نیز در این مناطق ادامه خواهد داشت. با این حال، از روز دوشنبه جو استان سمنان به‌تدریج آرام خواهد شد و افزایش تدریجی دما نیز در نقاط مختلف استان رخ می‌دهد.

بیشینه و کمینه دمای هوای مرکز استان سمنان برای روز شنبه به‌ترتیب ۳۹ و ۲۸ درجه بالای صفر پیش‌بینی شده که در مقایسه با روز گذشته تغییر محسوسی ندارد؛ با این حال، از فردا دمای هوا در شهرستان سمنان اندکی افزایش خواهد یافت.

هواشناسی برای ارتفاعات استان سمنان هشدار زرد صادر کرده است. این هشدار با توجه به احتمال بارش رگباری باران، لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید افقی، توصیه‌هایی را به مسافران و رانندگان ارائه کرده است.

همچنین وزش باد شدید در بیشتر نقاط استان سمنان از دیگر مخاطرات مورد تأکید در هشدار هواشناسی است که می‌تواند موجب سقوط درختان خشک و کهنسال، تابلوهای تبلیغاتی و سازه‌های داربستی و ساختمانی شود.