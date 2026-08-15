اجرای طرح پایلوت پرورش میگو در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، نیما حسین زاده شامگاه جمعه در نشست با فعالان شیلاتی با اشاره به اجرای طرح پایلوت پرورش میگو، روند رشد و وضعیت مزارع این طرح را مطلوب دانست و بر تداوم پایشهای تخصصی برای ارزیابی امکان توسعه این فعالیت در استان تأکید کرد.
مدیرکل شیلات مازندران با تأکید بر اهمیت اجرای مطالعات و پایشهای مستمر در طرحهای نوین آبزیپروری، اظهار کرد: ارزیابی دقیق شاخصهای رشد، شرایط محیطی، الزامات فنی و مسائل بهداشتی از مؤلفههای مهم در موفقیت طرحهای پایلوت و تصمیمگیری برای توسعه آنها به شمار میرود.
وی بر ضرورت ثبت و تحلیل منظم دادههای بهدستآمده از روند پرورش میگو تأکید کرد و افزود: نتایج حاصل از این مرحله باید بهصورت کارشناسی بررسی شود تا نقاط قوت، چالشها و الزامات توسعه این فعالیت در شرایط اقلیمی و ساحلی مازندران مشخص شود.
حسینزاده توسعه آبزیپروری و استفاده هدفمند از ظرفیتهای موجود در نوار ساحلی استان را از محورهای مورد توجه شیلات مازندران دانست و گفت: ظرفیتهای ساحلی و دریایی مازندران میتواند زمینهای برای توسعه فعالیتهای جدید در بخش آبزیپروری فراهم کند، اما این روند باید بر اساس مطالعات فنی، ملاحظات زیستمحیطی و نتایج حاصل از طرحهای پایلوت دنبال شود.
وی همچنین بر استمرار نظارتهای کارشناسی در مراحل مختلف اجرای طرح تأکید کرد تا در صورت دستیابی به نتایج مطلوب، زمینه برای بررسی امکان توسعه پرورش میگو در دیگر مناطق مستعد استان فراهم شود.
وی گفت: طرح پایلوت پرورش میگو در مازندران با هدف بررسی ظرفیتهای فنی و عملیاتی این فعالیت و ارزیابی شرایط لازم برای توسعه آن در حال اجرا است و نتایج بهدستآمده از این مرحله میتواند در سیاستگذاری و برنامهریزی آینده شیلات استان مورد استفاده قرار گیرد.
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