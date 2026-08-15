خبرگزاری مهر - گروه استانها: بارشهایی که از ارتفاعات زاگرس سرازیر میشوند، هر سال بخشی از ظرفیت ارزشمند منابع آبی لرستان را بدون آنکه سهمی در توسعه استان داشته باشند، از مرزهای آن عبور میدهند.
این روایت، سالهاست که به یکی از مهمترین چالشهای توسعه در لرستان تبدیل شده است؛ استانی که باوجود برخورداری از منابع قابلتوجه آبهای سطحی، همچنان در تأمین آب موردنیاز برای کشاورزی، صنعت و حتی شرب با محدودیتهای جدی مواجه است.
لرستان از نظر زیرساخت و سازه در حوزه آب، عقب است
علیرضا کاکاوند مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه لرستان از نظر زیرساخت و سازه در حوزه آب، عقب است، اظهار داشت: در لرستان بهعنوان استانی که همیشه از لحاظ منابع آبی جزء استانهای سوم و چهارم کشور بوده، اما در حوزه آبوخاک این استان خوب کار نشده است.
وی با بیان اینکه بهرهوری و بهرهبرداری درستی از منابع آبی لرستان صورت نگرفته است، عنوان کرد: الان هشت سد در دست بهرهبرداری در لرستان داریم، مجموع حجم مخازن این سدها در استان کمتر از ۲۵۰ میلیون مترمکعب است.
تنها ۴۰ درصد مخازن سدهای لرستان در سال پرباران گذشته پُر شد
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان با اشاره به اینکه در سال آبی که گذشت، حدود ۶۰۰ میلیمتر بارندگی در استان ثبت شد، افزود: این میزان بارندگی در استان استثنایی بود، این در حالیست که علیرغم این حجم از بارندگی، فقط ۴۰ درصد مخازن سدهای استان پُر شد.
کاکاوند، بیان داشت: لرستان از نظر زیرساخت آبی عقب است، از نظر امکانسنجی احداث سدهای بزرگ هم موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی منطقه ما جوابگو نیست.
وعده سازمان مدیریت برای اختصاص اعتبار تکمیل مطالعات سدهای لرستان
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ما باید به دنبال احداث سدهای کوچک و زودبازده باشیم، تصریح کرد: ۳۶ سد در لرستان در حال مطالعه است که از این تعداد ۱۲ مورد در اولویت قرار گرفتهاند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان با تأکید بر اینکه این ۱۲ سد جزء برنامه قرار گرفتهاند، سازمان مدیریت و برنامهریزی به ما قولهایی برای اختصاص اعتبار در این زمینه داده است، ما هم قول دادهایم که تا نیمه اول سال آینده مطالعات این سدها را تکمیل کنیم.
کاکاوند، ادامه داد: باید این سازها را بسازیم.
افتتاح ۲ ایستگاه پمپاژ آب لرستان طی روزهای آینده
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ایستگاههای پمپاژ آب در لرستان اشاره کرد و گفت: این ایستگاههای پمپاژ، قبل از استخدام بنده در استان شروع شدهاند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان با بیان اینکه شش ایستگاه پمپاژ آب در استان در دست احداث هستند، گفت: اینها حدود هفت هزار هکتار از اراضی کشاورزی را آبیاری خواهند کرد.
کاکاوند با تأکید بر اینکه دو مورد از این ایستگاههای پمپاژ طی روزهای آینده در استان افتتاح خواهند شد، تصریح کرد: این دو ایستگاه پمپاژ آب، شامل «نله» و «اسماعیلآباد» هستند که افتتاح خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه همچنین فاز اول ایستگاه پمپاژ آب «جایدر» پلدختر آماده افتتاح است، عنوان کرد: یک ایستگاه پمپاژ دیگر در شهرستان الیگودرز قرار دارد که از طرح مشهور «قمرود» تأمین آب شده است.
آخرین خبرها از سد «عالی محمود»
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه سدسازی «عالی محمود» الیگودرز، گفت: این پروژه، جزء مصوبات سفر رئیسجمهور به لرستان بوده است.
کاکاوند با بیان اینکه در حال حاضر این پروژه سدسازی حدود ۳۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، تصریح کرد: عمده پیشرفت این پروژه نیز مربوط به چند ماه اخیر بوده است.
آبگیری از سد «آبسرده» در همین دولت
وی با اشاره به پروژه سدسازی «آبسرده» بروجرد، نیز، عنوان کرد: این پروژه سدسازی تا کنون سه پیمانکار عوض کرده است، الان با اقدامات صورتگرفته، فعال است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان، تأکید کرد: الان این پروژه سدسازی در شهرستان بروجرد نیز حدود ۶۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
کاکاوند، افزود: بنا داریم که این پروژه سدسازی «عالی محمود» و همچنین «آبسرده» در همین دولت آبگیری شوند.
احیای پروژه سدسازی «زیبا محمد»
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به پروژه سدسازی «زیبا محمد» خرمآباد، گفت: این پروژه از سال ۱۳۸۴ آغاز شده است، اما همواره متوقف مانده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان با بیان اینکه تقریباً یک ماهی میشود که این پروژه سدسازی فعال شده است، تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم این پروژه سدسازی را به سرانجام برسانیم.
پیشرفت ۱۷ درصدی «معشوره»
کاکاوند در ادامه سخنان خود به پروژه سدسازی «معشوره»، «مخملکوه»، «رودبار»، «بختیاری» و...، گفت: این پروژههای سدسازی از سوی شرکت آب نیرو در حال ساخت و پیگیری هستند.
وی با اشاره به پیگیریهای مدیریت ارشد استان برای این پروژههای سدسازی در لرستان، افزود: الان پروژه سدسازی «معشوره» حدود ۱۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان، اعتبار در نظر گرفته شده برای این پروژه سدسازی در استان را دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این اعتبار در سفر رئیسجمهور به لرستان برای این سد در نظر گرفته شد.
افتتاح سد «مخملکوه» در همین دولت؟
کاکاوند، تصریح کرد: سد «مخملکوه» نیز که نیاز اساسی شهر خرمآباد است، فعال است و امیدواریم در همین دولت بشود که به بهرهبرداری برسد.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه میزان برداشت آب زیرزمینی در لرستان حدود یک میلیارد و ۲۲۶ میلیون مترمکعب است، گفت: ۸۶ درصد از این میزان برداشت و تخصیص آب زیرزمینی در لرستان، سهم بخش کشاورزی است.
برنامهریزی برای کاهش استفاده از آبهای زیرزمینی
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان، افزود: ۲.۲ درصد برای بخش صنعت، ۱۲ درصد نیز سهم حوزه شرب استان است.
کاکاوند با بیان اینکه ۶۰ درصد منابع مصرفی لرستان از طریق آب زیرزمینی است عنوان کرد: این اشتباه محض است، برنامهریزی کردهایم که با اجرای پروژهها و همچنین جلوگیری از مصارف غیرمجاز، تا سال ۱۴۰۷، این عدد به حدود ۵۳ تا ۵۵ درصد کاهش یابد. بیشتر از آب سطحی استفاده کنیم تا آب چاه.
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