به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کلانتری، اظهار کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در تلاش هستیم با ارائه بهترین خدمات، میزبانی شایسته برای مسافران نوروزی باشیم.

وی با اشاره به فعالیت ۲۷ مجتمع خدماتی - رفاهی بین‌راهی در استان، افزود: برای ارتقای سطح خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای در ایام نوروز ۸۰ مورد نظارت در قالب بازدیدهای متعدد بر عملکرد مجتمع‌ها انجام‌ شد.

این مسوول تصریح‌کرد: در این بازدیدها وضعیت رستوران‌ها، نمازخانه‌ها، وضعیت تاسیسات جایگاه‌های سوخت، سرویس‌های بهداشتی، سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی، فروشگاه‌ها، نظافت عمومی مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی و ... طبق دستورالعمل‌های ارسالی مورد بررسی قرار گرفت.

کلانتری، نصب تابلوهای اطلاع‌رسانی و درج شماره مدیران داخلی مجتمع‌های خدماتی رفاهی را برای ارتباط بیشتر با کاربران جاده‌ای و اعلام سامانه پیامکی را اقداماتی دانست که برای استقبال از مسافران نوروزی در دستور کار قرار گرفته است.

رییس اداره سرمایه‌گذاری اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای زنجان تصریح‌ کرد: با توجه به اهمیت عملکرد مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی، کارگروه ویژه‌ای نیز از دستگاه‌های نظارتی نظیر نماینده سازمان، استانداری، اماکن، تعزیرات، دامپزشکی، میراث فرهنگی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، ستاد اقامه نماز و شبکه بهداشت تشکیل شده‌ که تا پایان طرح نوروزی، این بازدیدها صورت‌ می‌گیرد.