جمع آوری کمک های مردمی برای سیل زدگان سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، پس از بارش‌های اخیر و سرریز شدن سدهای استان سیستان و بلوچستان مناطقی از این استان زیر آب رفت و منازل مسکونی و زمین‌های کشاورزی هم‌وطنانمان آسیب دید.

در روزهای گذشته فعالان اجتماعی و سازمان‌های مردم نهاد در کنار سازمان‌هایی همچون هلال احمر و سازمان مدیریت بحران اقدام به جمع آوری اقلام مورد نیاز هم‌وطنانمان در استان سیستان و بلوچستان کردند.

انجمن روشنگران فردای کودک یکی از سازمان‌های مردم نهاد فعال در زمینه آموزش و توانمندسازی کودکان کار و در معرض آسیب در مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور زیر نظر وزارت کشور است که هر ساله در استان سیستان و بلوچستان و مناطق سیل زده کنونی فعالیت کرده و موفق به سوادآموزی و توانمند سازی بیش از ۲۰ هزار کودک در سراسر کشور شده است.

بخشی از اقدامات داوطلبان ارفک در هنگام بروز حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله است.

با بروز سیل ناگوار سیستان و بلوچستان، انجمن روشنگران فردای کودک (ارفک) در پویش #عید_همه با شعار از تهران به بلوچستان اقدام به جمع آوری کمک‌های مردمی کرده است تا بتواند در حد توان خویش باری را از دوش هموطنان سیل زده بردارد.

در این راستا ارفک با همکاری هلال احمر در عمارت رو به واقع در ضلع شمال شرقی چهارراه ولیعصر عج اقدام به جمع آوری اقلام خوراکی، پتو و زیرانداز و اقلام بهداشتی همچون مواد شوینده، پوشک و نوار بهداشتی برای سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان کرده است.

اقلام جمع آوری شده به مناطق دشتیاری، باهوکلات و تلنگ قصرقند ارسال خواهد شد.

همچنین کمک‌های نقدی هموطنان صرف ساخت سرویس‌های بهداشتی و حمام و بازسازی منازل آسیب دیده خواهد شد.