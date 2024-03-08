به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان عصر امروز جمعه با حضور در یادمان شهدای شلمچه در جمع خبرنگاران بیان کرد: برای زنده کردن یاد و خاطرات زمان جنگ و تجدید روحیه و امید گرفتن در این مکان حضور پیدا کردیم.

وی خطاب به جوانان اظهار کرد: بعضی وقت‌ها تعاریفی از جبهه و جنگ می‌شود که جوان ما فکر می‌کند که برای آنها دست یافتنی نیست؛ آن جوان‌های گذشته همجنس جوان‌های امروزی بودند آنها هم علاقمندی ها، آرزوها و نظرهایی داشتند ولی هنگامی که به منطقه می‌آمدند، منطقه را با خودشان همراه می‌کردند و همه چیز را ممکن و دست یافتنی می‌کردند.

سردار رادان در خصوص قدردانی از شهدا گفت: آنها خونشان و جانشان را در این منطقه گذاشتند و رفتند و خیلی از آنها پیکرشان هم پیدا نشد به گونه‌ای که پدر و مادر آنها قادر به درد و دل کردن در کنار قبر فرزندانشان نیستند اگر قدردان آنها نباشیم کفران نعمت کردیم و کفران نعمت برکت را از زندگی انسان می‌برد.

وی تاکید کرد: در رابطه با مناطق مقدس راهیان نور، وظیفه معنی ندارد بلکه باید دل داد تا به وظیفه خوب عمل کرد. حال و هوای مناطق راهیان نور حال و هوایی جهادی و الهی است و هر کس صرفاً از باب وظیفه بیاید هیچ‌گونه بهره‌ای عایدش نمی‌شود اما اگر با دل بیاید بهره مند می‌شود.