به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان شامگاه جمعه در حاشیه بازدید از یادمان شهدای شلمچه در خصوص تمهیدات پلیس برای تسهیل سفر کاروان‌های راهیان نور و مهمانان نوروزی اظهار کرد: کارکنان پلیس در سراسر کشور در جاده‌ها، شهرها و مناطق مرزی برای تأمین امنیت مردم در آماده‌باش کامل هستند.

وی با بیان اینکه همانند سال‌های گذشته تاکنون هیچ حادثه‌ای در سفرهای راهیان نور نداشته‌ایم، افزود: کاروان‌های راهیان نور با رعایت استانداردهای حرکت وسیله نقلیه و تعداد مسافران با احتیاط وارد شدند، زیارت‌های خودشان را انجام دادند و در زمان خروج هم تلاش شده رانندگان استراحت کافی را داشته باشند تا بتوانند به‌سلامتی مسافران را بازگردانند.

وی در خصوص تمهیدات پلیس برای ماه رمضان تصریح کرد: ماه رمضان امسال یک ویژگی خاص دارد و تقارن آن با عید نوروز است و طبیعی است که با سفرهای نوروزی همراه هستیم که در این راستا پیش‌بینی‌های کافی به خصوص در جاده‌ها و مراسم شب‌های قدر انجام شده تا هموطنان بتوانند با خیالی آسوده به عبادت، زیارت و روزه بپردازند.

سردار رادان عنوان کرد: امسال در رابطه با رستوران‌ها درون و بین شهری تسهیلات ویژه‌ای را قائل شدیم که مسافران بتوانند استفاده کنند؛ البته رستوران‌داران باید رعایت‌های لازم را انجام دهند.

فرمانده کل انتظامی کشور گفت: به واسطه تقارن نوروز و ماه رمضان، پیش بینی می‌شود که جمعیت بیشتری از زائران راهیان نور تا قبل از آغاز این ماه رمضان در مناطق جنگی حضور پیدا کنند؛ لذا تمهیدات ویژه و نیروهای بیشتری برای امنیت مسیر و مناطق زیارت زائران راهیان نور بکارگیری شده است.