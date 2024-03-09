به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که حملههای جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی طی بامداد و نخستین ساعتهای صبح امروز شنبه همچنان ادامه داشته است.
جنگندههای این رژیم بخشهای اطراف بیمارستان جنوب نوار غزه را هدف قرار دادند.
ارتش رژیم صهیونیستی با استفاده از جنگندههای خود یک خانه مسکونی را در منطقه مرکزی شهر رفح از طریق شلیک چند موشک تخریب کرد.
علاوه بر حملههای هوایی علیه نوار غزه، خانههای شهروندان فلسطینی در این باریکه شاهد تداوم حملههای توپخانه ای رژیم صهیونیستی است.
در همین راستا گزارش شده است که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی یک خانه مسکونی را در منطقه شمالی شرقی شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه هدف قرار داد.
این حملههای توپخانه ای بخشهای شرقی و غربی شهر خان یونس را نیز دربرگرفته است. خبرنگار شبکه الجزیره نیز تاکید کرد که در جریان بمباران خانههای مسکونی در دیرالبلح واقع در مرکز نوار غزه تعداد زیادی از کودکان فلسطینی زخمی شده اند.
