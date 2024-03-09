حمله هوایی رژیم صهیونیستی به برج محل اسکان ۳۰۰ آواره در رفح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اسرائیل برج مسکونی «المصری» در رفح را که ۳۰۰ آواره فلسطینی در آن پناه گرفته بودند، هدف حمله هوایی قرار داد.
بر اساس این گزارش، تصاویر دریافتی از رفح نشان میدهد این برج در حال سوختن در آتش است. هنوز جزئیات بیشتری از این حمله منتشر نشده است.
این در حالی است که جنایات رژیم صهیونیستی در حق فلسطینیهای منتظرِ دریافت کمکهای بشردوستانه در نوار غزه همچنان ادامه دارد.
خبرنگار شبکه المیادین مستقر در نوار غزه گزارش داد که نظامیان صهیونیست به سمت صفوف انتظار فلسطینیها در میان الکویت واقع در نوار غزه تیراندازی کردند.
در جریان این تیراندازی ۲ فلسطینی به شهادت رسیده و تعدادی دیگر نیز زخمی شدند.
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