برخورد قاطع پلیس با فروشندگان موادمحترقه در فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: بر اساس قانون، خرید، فروش و آموزش ساخت مواد محترقه و منفجره در فضای مجازی ممنوع بوده و پلیس با افراد متخلف قاطعانه برخورد می‌کند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه فضای مجازی منشأ خسارات جبران ناپذیری است که در شب چهارشنبه سوری در کوچه و خیابان رخ می‌دهد خاطرنشان کرد: این افراد شیاد برایشان مهم نیست که گروه هدف کودکان و نوجوانان هستند یا با فروش آنها جان انسانی را به خطر می‌اندازند و با ایجاد سایت‌ها و صفحاتی در زمینه خرید و فروش و آموزش نحوه تهیه و ساخت بمب و مواد محترقه فعالیت می‌کنند که متأسفانه بارها شاهد وقوع اتفاقات و حوادث ناگوار در این خصوص بوده‌ایم، لذا خانواده‌ها باید دقت داشته باشند تا کودکان آنها با استفاده از این سایت‌ها به دنبال خرید و ساخت مواد محترقه خطرناک نباشند و در دام کلاهبرداران و سودجویان گرفتار نشوند.

سرهنگ معظمی گودرزی با اشاره به اینکه مجرمان از هر بستری برای رسیدن به اهداف مجرمانه خود استفاده می‌کنند ادامه داد: تاکنون تعداد زیادی از افرادی که در خصوص خرید، فروش و آموزش ساخت مواد محترقه در فضای مجازی فعالیت داشتند دستگیر و طبق قانون با آنها برخورد شده است اما در این بین مجرمان اینترنتی فرصت طلب نیز بیکار نمی‌نشینند و با تبلیغات دروغین تحت عناوین مختلفی اقدام به کلاهبرداری می‌کنند، تعدادی در پوشش فروش مواد محترقه و آتش بازی با طراحی درگاه پرداخت جعلی، اطلاعات کارت بانکی کاربران را سرقت کرده و اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آنها می‌کنند و عده‌ای نیز بعد از دریافت وجه کاربران را بلاک کرده و دیگر پاسخگوی آنها نیستند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به بازداشت چندین فروشنده مواد محترقه در فضای مجازی توسط پلیس فتا پایتخت به شهروندان توصیه کرد: توصیه‌های پلیس را در این خصوص جدی بگیرند زیرا خسارت‌های مالی قابل جبران است اما صدمات جسمی و تلفات جانی قابل جبران نیست و همواره مراقب ترفند کلاه‌برداران و سودجویان باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک و صفحاتی که در خصوص خرید و فروش مواد محترقه فعالیت می‌کنند موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری با شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.gov.ir اعلام کنند.