«سامانه رصد و پایش» و «میز خدمات الکترونیک» بنیاد شهید رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی رییس جمهور امروز شنبه (۱۹ اسفند ۱۴۰۲) به منظور برگزاری نوزدهمین جلسه نظارت ستادی در بنیاد شهید و امور ایثارگران حضور یافت.
در این جلسه سامانه رصد و پایش برنامه عملیاتی بنیاد شهید و امور ایثارگران رونمایی شد. این برنامه عملیاتی در واقع ایجاد یک زنجیره قابل از پیوند اسناد بالادستی، اهداف و سیاستهای کلان، سند تحول دولت مردمی و نظایر آن و تبدیل آنها به برنامه عملیاتی به صورت عینی برای تمام ردههای سازمانی است.
بر اساس توضیحات ارائه شده پایش این برنامه مهمتر و حساستر از تدوین آن و در سه مرحله خود اظهاری، ارزیابی انطباقی و پایش میدانی صورت میگیرد. مهمترین موضوع پایش، وصل کردن و متصل نمودن تخصیص اعتبارات به میزان تحقق برنامه در زمان تعیین شده خود است.
موضوع بعدی استفاده از نتایج اجرا و پایش برنامه در ارزشیابی مدیران بنیاد است به نحوی که ۴۰ درصد نمره ارزیابی ایشان از برنامه عملیاتی استخراج میشود. این برنامه از مهمترین نظامات تشویق و تنبیه و وصل کردن پرداختهای غیرمستمر مدیران به نتایج پایش و میزان تحقق آن است.
در این جلسه همچنین سامانه میز خدمات الکترونیک بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی تحت عنوان سامانه «ایثار من» معرفی و شکل فعالیت آن تشریح شد.
این سامانه که بر بستر فضای مجازی راهاندازی شده حدود ۱۵۰ خدمت ارائه میکند و ایثارگران خواهان خدمات میتوانند کاملاً به شکل برخط و بدون نیاز به مراجعه حضوری درخواست خود را ثبت و پیگیری کنند.
تمام ایثارگران کشور بر روی این سامانه دارای پرونده الکترونیک هستند و میتوانند اطلاعات و آخرین وضعیت ایثارگری خود را بر روی آن مشاهده کنند.
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