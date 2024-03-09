به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که کابینه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صیونیستی به ارتکاب جنایت‌های گسترده علیه ملت فلسطین ادامه می‌دهند.

اردوغان افزود: ما تمامی اقدامات لازم برای محاکمه مسئولان اسرائیلی نسبت به جنایت‌های مرتکب شده در غزه بر اساس قوانین بین‌المللی را دنبال می‌کنیم. ما همچنین از مناسبات در حال توسعه خود با مقام‌های مصری برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به غزه استفاده کرده‌ایم.

اردوغان ادامه داد که نتانیاهو و اعضای کابینه وی به علت جنایت‌هایی که در غزه انجام داده‌اند، اسامی خود را در کنار شخصیت‌هایی چون هیتلر، موسیلینی و استالین به عنوان نازیست‌های دوره معاصر ثبت کردند.

رئیس جمهور ترکیه ابراز داشت که مجموع کمک‌های انسانی که ترکیه تاکنون به غزه ارسال کرده، بالغ بر ۴۰ هزار تن است که از طریق ۱۹ هواپیما و هفت کشتی غیرنظامی به غزه ارسال شده است.

وی همچنین گفت که کشتی کمک‌های وابسته به هلال احمر ترکیه با محموله‌ای بالغ بر ۳۰۰۰ تن فردا به بندر العریش در مصر می‌رسد.